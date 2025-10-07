Topo

Materiais e mão de obra desaceleram inflação da construção no IGP-DI de setembro, afirma FGV

Rio

07/10/2025 08h51

A alta mais branda no custo do material de construção e da mão de obra desacelerou a inflação da construção no Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) de setembro, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta terça-feira, 7.

O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-DI) passou de um avanço de 0,52% em agosto para uma elevação de 0,17% em setembro.

O índice relativo a Materiais, Equipamentos e Serviços saiu de uma alta de 0,29% em agosto para uma elevação de 0,17% em setembro. O custo dos Materiais e Equipamentos passou de um aumento de 0,26% em agosto para elevação de 0,18% em setembro, enquanto os Serviços saíram de alta de 0,52% para elevação de 0,16%.

Já o índice que representa o custo da Mão de Obra saiu de uma elevação de 0,83% em agosto para uma alta de 0,16% em setembro.

