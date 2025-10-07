Mars deve obter aprovação incondicional da UE para acordo de US$36 bi com Kellanova, segundo fontes

BRUXELAS (Reuters) - A oferta de US$36 bilhões da gigante de doces e salgadinhos Mars para comprar a Kellanova, a fabricante da Pringles, está prestes a superar um grande obstáculo ao obter a aprovação incondicional da União Europeia em matéria de concorrência, segundo três fontes com conhecimento direto do assunto.

O acordo, um dos maiores do setor, reuniria sob o mesmo teto marcas que vão desde M&Ms, Snickers e ração para gatos Whiskas até batatas fritas Pringles e cereais Kellogg's. A empresa já obteve sinal verde das autoridades norte-americanas sem nenhuma exigência.

A Comissão Europeia, que alertou em junho que o acordo poderia levar a aumentos de preços e poderia aumentar o poder de negociação da Mars com os varejistas, não encontrou fundamentos legais suficientes para exigir concessões, disseram as fontes.

A órgão fiscalizador da concorrência na UE não quis comentar, assim como a Mars e a Kellanova. Uma decisão da UE sobre o acordo deve ser tomada até 19 de dezembro.

A combinação da Mars e da Kellanova representaria cerca de 12% do setor de lanches e doces dos EUA, de acordo com dados de participação de mercado da NielsenIQ.

(Reportagem de Foo Yun Chee)

((Tradução Redação Barcelona))

REUTERS MS