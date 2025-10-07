Topo

Maior investimento em infraestrutura favorece aumento na produção de 1,5% a 3,5%, calcula FMI

São Paulo

07/10/2025 14h16

O Fundo Monetário Internacional (FMI) afirma que redirecionar os gastos públicos pode gerar ganhos significativos na produção, no capítulo do Monitor Fiscal publicado nesta terça-feira, intitulado "Gastos mais inteligentes: como gastos públicos eficientes e bem alocados podem impulsionar o crescimento econômico".

No texto, o FMI exemplifica que aumentar o investimento em infraestrutura em 1% do Produto Interno Bruto (PIB) está associado a um aumento na produção de cerca de 1,5% nas economias avançadas e de 3,5% nos mercados emergentes e economias em desenvolvimento a longo prazo. A organização pondera que, da mesma forma, os gastos públicos com educação podem ter benefícios substanciais a longo prazo.

"Realocar 1% do PIB do consumo governamental para o capital humano público pode elevar a produção em 3% nas economias avançadas e 6% nos mercados emergentes e economias em desenvolvimento", explica.

Ainda, de acordo com o FMI, fechar "lacunas na eficiência dos gastos públicos" amplifica ganhos na produção em mais 1,5% nas economias avançadas e de 2,5% a 7,5% nos mercados emergentes e economias em desenvolvimento a longo prazo.

