Macron é pressionado a acabar com "bagunça" política na França

Por Dominique Vidalon e Sudip Kar-Gupta

PARIS (Reuters) - O presidente da França, Emmanuel Macron, enfrentava uma pressão crescente na terça-feira para renunciar ou realizar uma eleição parlamentar antecipada para acabar com o caos político que forçou a renúncia de cinco primeiros-ministros em menos de dois anos.

O presidente de centro de 47 anos tem dito repetidamente que irá cumprir seu segundo mandato, que termina em 2027.

Mas os pedidos de renúncia, há muito tempo confinados às margens, chegaram à corrente tradicional durante uma das piores crises políticas desde a criação da Quinta República em 1958, o atual sistema de governo da França.

Na terça-feira, enquanto o primeiro-ministro de saída, Sébastien Lecornu, mantinha conversações de última hora para formar um novo governo, o primeiro premiê de Macron em 2017, Edouard Philippe, disse que era hora de um novo presidente para resolver o impasse.

Falando à rádio RTL, Philippe declarou que Macron deveria "sair de maneira ordenada" para permitir uma saída da crise.

A turbulência política na segunda maior economia da zona do euro foi notícia de primeira página em toda a Europa em um momento em que o presidente dos EUA, Donald Trump, está exigindo que o continente faça mais para reforçar suas próprias defesas e ajudar a Ucrânia.

Os mercados se assustaram, com os investidores observando atentamente a capacidade da França de cortar um déficit orçamentário enorme. As ações francesas caíram 1,4% na segunda-feira e o prêmio de risco sobre os rendimentos dos títulos do governo francês subiu para a maior alta em nove meses devido à crise.

"É uma bagunça. Isso nos deixa tristes", disse Brigitte Gries, uma aposentada de 70 anos em Paris, resumindo a consternação da população.

"Estamos nos tornando motivo de chacota em todo o mundo neste momento", acrescentou o motorista de táxi Soufiane Mansour, na cidade de Montpellier, no sul do país. "Somos um pouco palhaços em todo o mundo e na Europa, infelizmente."

ALIADOS CRITICAM MACRON

Philippe, que as pesquisas mostram ser o candidato mais bem posicionado para liderar o centro político em uma batalha de sucessão, foi o segundo ex-primeiro-ministro de Macron a se distanciar dele em poucos dias.

Gabriel Attal, outro antigo aliado de Macron, foi direto em suas críticas. Ele foi primeiro-ministro por alguns meses no ano passado, antes de Macron convocar uma votação antecipada que resultou em um Parlamento suspenso com três blocos ideologicamente opostos.

"Como muitos franceses, não entendo mais as decisões do presidente", disse ele à TF1 TV, depois que Macron pediu a Lecornu, que acabara de apresentar sua renúncia, que voltasse aos oponentes para conversas de última hora.

Lecornu, cujo governo de 14 horas foi o mais curto da história moderna da França, recebeu dois dias para chegar a um consenso.

Attal, no entanto, descartou a possibilidade de pedir a renúncia de Macron, segundo uma pessoa que participou de uma reunião de seu grupo parlamentar.

(Reportagem de Dominique Vidalon, Sudip Kar-Gupta, Elizabeth Pineau, Lucien Libert, Makini Brice, Bertrand Boucey e Inti Landauro)