Topo

Notícias

Lula: 'Pedi para Rubio conversar com o Brasil sem preconceito'

Os presidentes do Brasil, Lula, e dos Estados Unidos, Donald Trump - Gabriela Biló/Folhapress e Carlos Barria/Reuters
Os presidentes do Brasil, Lula, e dos Estados Unidos, Donald Trump Imagem: Gabriela Biló/Folhapress e Carlos Barria/Reuters
do UOL

Do UOL, em São Paulo

07/10/2025 09h12Atualizada em 07/10/2025 09h28

O presidente Lula disse que pediu a Donald Trump que o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, converse "sem preconceito" com o Brasil. Rubio foi indicado pelo presidente americano para negociar o tarifaço com o governo brasileiro.

O que aconteceu

Lula afirmou que Rubio demonstrou "certo desconhecimento" sobre o Brasil. "Pedi a ele (Trump) para dizer ao Marco Rubio conversar com o Brasil sem preconceito, porque, pelas entrevistas que ele deu, há um certo desconhecimento da realidade do Brasil", disse ele, em entrevista à TV Mirante, do Maranhão.

Relacionadas

Cármen Lúcia manda Lula e Alcolumbre explicarem mudanças na Ficha Limpa

STF tem 4 votos para manter Moro como réu por calúnia contra Gilmar Mendes

MPs patinam no Congresso e só são votadas às vésperas de caducar

O petista disse que terminou a conversa com Trump pedindo que ele "abra seu coração pro Brasil". "Não coloque ninguém com preconceito pra conversar com o Brasil. A gente gosta de conversar", reforçou Lula.

Rubio será o responsável por dar sequência às negociações. Ele deverá tratar com o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), o chanceler Mauro Vieira e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que já têm participado das conversas e estavam presentes no Palácio da Alvorada durante a chamada. Ao sair, Haddad disse que o diálogo foi "positivo". Alckmin falou em "avançar para o ganha-ganha" e que "foi melhor até do que esperávamos".

Lula diz estar "feliz" após conversa com Trump

"Foi uma conversa extraordinariamente boa", elogiou Lula. "A conversa com o Trump foi muito amigável, uma conversa de dois presidentes, de dois países importantes e das duas maiores democracias do ocidente. Trump tem consciência disso e eu tenho consciência disso" Nas redes sociais, Trump postou que "gostou da conversa" e que os EUA e o Brasil "vão se dar muito bem juntos".

Era preciso conversar e colocar os "problemas em torno de uma mesa", afirmou o presidente. "Nós, depois, da nossa conversa, em que as coisas ficaram mais claras, ficamos de marcar uma conversa e se encontrar em torno de uma mesa."

Ligação entre os presidentes durou cerca de meia hora. Segundo o Planalto, Lula solicitou a retirada da sobretaxa de 40% imposta a produtos nacionais e das medidas restritivas aplicadas contra autoridades brasileiras. O objetivo é tentar retomar a boa relação entre os dois países depois de o Brasil ter se tornado um dos principais alvos da taxação dos EUA, que chega a 50% para produtos importantes como café, carne, algumas frutas, entre outros alimentos.

O governo norte-americano aponta o julgamento de Jair Bolsonaro (PL) como o principal motivo das medidas. A condenação,no entanto, cabe ao Judiciário, e não ao Executivo. O assunto não foi mencionado na conversa, segundo Lula.

Lula quer reduzir as imposições, mas tem dito que a "soberania não é negociável". Segundo pessoas que acompanharam a ligação, nem o julgamento, nem nenhum nome em específico foi citado, incluindo o de Bolsonaro.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Van pega fogo perto da residência oficial do primeiro-ministro da França

Prédio desaba parcialmente no centro de Madri, ferindo 3 pessoas

Forças israelenses bombardeiam Gaza no aniversário da guerra, Catar diz que plano de Trump exigirá trabalho

Economia agrícola dos EUA é afetada por custos mais altos de insumos

Em meio à crise política na Argentina, Milei faz campanha e lança livro cantando rock

Lula: 'Pedi para Rubio conversar com o Brasil sem preconceito'

Haddad diz que discutirá com Lula sobre 2026 e como pode colaborar melhor sem ser candidato

Macron é pressionado a acabar com "bagunça" política na França

Ex-primeiro-ministro de Macron pede que ele renuncie para resolver crise na França

Trio vence Nobel de Física por descoberta do efeito túnel quântico

Brasil crescerá 2,4% em 2025, diz Banco Mundial