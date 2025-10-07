Lula: 'Pedi para Rubio conversar com o Brasil sem preconceito'

O presidente Lula disse que pediu a Donald Trump que o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, converse "sem preconceito" com o Brasil. Rubio foi indicado pelo presidente americano para negociar o tarifaço com o governo brasileiro.

O que aconteceu

Lula afirmou que Rubio demonstrou "certo desconhecimento" sobre o Brasil. "Pedi a ele (Trump) para dizer ao Marco Rubio conversar com o Brasil sem preconceito, porque, pelas entrevistas que ele deu, há um certo desconhecimento da realidade do Brasil", disse ele, em entrevista à TV Mirante, do Maranhão.

O petista disse que terminou a conversa com Trump pedindo que ele "abra seu coração pro Brasil". "Não coloque ninguém com preconceito pra conversar com o Brasil. A gente gosta de conversar", reforçou Lula.

Rubio será o responsável por dar sequência às negociações. Ele deverá tratar com o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), o chanceler Mauro Vieira e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que já têm participado das conversas e estavam presentes no Palácio da Alvorada durante a chamada. Ao sair, Haddad disse que o diálogo foi "positivo". Alckmin falou em "avançar para o ganha-ganha" e que "foi melhor até do que esperávamos".

Lula diz estar "feliz" após conversa com Trump

"Foi uma conversa extraordinariamente boa", elogiou Lula. "A conversa com o Trump foi muito amigável, uma conversa de dois presidentes, de dois países importantes e das duas maiores democracias do ocidente. Trump tem consciência disso e eu tenho consciência disso" Nas redes sociais, Trump postou que "gostou da conversa" e que os EUA e o Brasil "vão se dar muito bem juntos".

Era preciso conversar e colocar os "problemas em torno de uma mesa", afirmou o presidente. "Nós, depois, da nossa conversa, em que as coisas ficaram mais claras, ficamos de marcar uma conversa e se encontrar em torno de uma mesa."

Ligação entre os presidentes durou cerca de meia hora. Segundo o Planalto, Lula solicitou a retirada da sobretaxa de 40% imposta a produtos nacionais e das medidas restritivas aplicadas contra autoridades brasileiras. O objetivo é tentar retomar a boa relação entre os dois países depois de o Brasil ter se tornado um dos principais alvos da taxação dos EUA, que chega a 50% para produtos importantes como café, carne, algumas frutas, entre outros alimentos.

O governo norte-americano aponta o julgamento de Jair Bolsonaro (PL) como o principal motivo das medidas. A condenação,no entanto, cabe ao Judiciário, e não ao Executivo. O assunto não foi mencionado na conversa, segundo Lula.

Lula quer reduzir as imposições, mas tem dito que a "soberania não é negociável". Segundo pessoas que acompanharam a ligação, nem o julgamento, nem nenhum nome em específico foi citado, incluindo o de Bolsonaro.