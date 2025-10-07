Lula diz que PP e União erram se punir ministros: 'Por que essa pequenez?'

O presidente Lula chamou de "pequenez" a possibilidade de PP e União Brasil punirem os ministros André Fufuca (Esporte) e Celso Sabino (Turismo) por permanecerem no governo.

O que aconteceu

"Eu acho uma bobagem", afirmou Lula sobre possíveis punições dos partidos aos ministros. "Se as coisas estão dando certo, por que mexer? Por que essa pequenez, sabe? De achar que atrapalhar um ministro que está fazendo um bom trabalho, deixar de ser ministro. Por quê? Por raiva, por inveja, por disputa política", criticou o presidente em entrevista, hoje, à TV Mirante, do Maranhão.

Lula disse que não vai "implorar" para que os partidos apoiem a possível candidatura dele à reeleição em 2026. "Quando chegar a época das eleições, cara, cada um vai para o canto que quiser. Vai estar comigo quem quiser estar comigo", reforçou o petista.

União Brasil e PP ameaçam punir ministros caso eles se recusem a deixar gestão Lula. As siglas, que resolveram desembarcar da base governista e articulam apoiar uma candidatura presidencial de direita no próximo ano, deram até 30 de setembro para que Sabino, filiado ao União, e Fufuca, integrante do PP, entregassem os cargos.

Ontem, Fufuca reforçou apoio a Lula. "Eu estou com Lula", disse o ministro, ao participar de um evento com o presidente em Imperatriz, no Maranhão, estado que é sua base eleitoral. Fufuca avalia ser candidato ao Senado pelo Maranhão em 2026 e quer o apoio do presidente.

Senador Ciro Nogueira disse que PP não deve expulsar Fufuca. O presidente nacional do partido afirmou, porém, que o ministro deve perder o controle do diretório estadual do PP no Maranhão caso decida se manter no ministério. "Eu duvido que ele prefira perder o comando do partido dele do que ficar no governo", disse em entrevista à CNN.

Já o União Brasil deve se reunir amanhã para avaliar expulsão de Sabino. A informação foi dada ao UOL pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil). O ministro é do Pará, deseja se candidatar ao Senado em 2026 e gostaria de ficar no Turismo até a realização da COP30, que começa no mês que vem e será em Belém. De acordo com a Folha de S.Paulo, o ministro deve informar ao presidente na terça que permanece no cargo e enfrentará o processo de expulsão.