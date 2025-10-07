Luisa Stefani vence estreia nas duplas do WTA 1000 de Wuhan, na China

Oitava melhor dupla do ano, Stefani e Babos também buscam garantir uma das oito vagas do Finals, em Riad (Arábia Saudita), entre 1º e 8 de novembro. Elas podem subir uma posição se vencerem mais duas partidas no torneio. Neste caso, a atual dupla sétima colocada - Asia Muhammad e Demi Schuurs, que perderam na estreia em Wuhan - desceria para o oito lugar.

Nesta temporada, Stefani e Babos faturaram três títulos: dois WTAs 500 - Linz (Áustria) e Estrasburgo (França) - e o WTA 250 SP Open.