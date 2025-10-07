Crise do Metanol: Polícia de SP trabalha com duas linhas de investigação

A Polícia Civil de São Paulo tem duas linhas de investigação sobre as bebidas adulteradas com metanol, afirmou o governador Tarcísio de Freitas. Casos causaram mortes e internações no estado, que já tem 15 casos confirmados de intoxicação (incluindo duas mortes) e 164 em investigação, segundo balanço divulgado ontem.

O que aconteceu

Metanol pode ter sido utilizado para aumentar volume de bebidas. "A principal suspeita da Polícia Civil é que, durante o processo de adulteração, o etanol utilizado em produções clandestinas seja um etanol de baixa qualidade, que já vem contaminado com metanol", afirmou o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite, em entrevista coletiva ontem.

Contaminação também pode ter ocorrido durante higienização de vasilhames. Segundo o governo paulista, fábricas ilegais estariam usando metanol — ou etanol adulterado com metanol — para desinfectar garrafas, que possivelmente foram reaproveitadas, antes do envasamento irregular.

Polícia prendeu 20 suspeitos de envolvimento na manipulação de bebidas no estado nos últimos dias. Entre as prisões, está a do principal fornecedor de produtos falsificados de São Paulo. Segundo o governo, foram 60 operações realizadas até esta segunda-feira (6).

Tarcísio ressaltou, no entanto, que até agora não há relação entre dos investigados com facções criminosas. "Estamos prendendo os suspeitos para fazer a qualificação, ver outros crimes que eles podem ter cometido. As pessoas presas não têm relação entre si", disse o governador.

Governo descartou o envolvimento do PCC (Primeiro Comando da Capital) ou de outras facções nos crimes. O secretário Guilherme Derrite argumentou que o negócio é pouco lucrativo em comparação com o tráfico de drogas.

Até porque o crime organizado no Brasil, em São Paulo, tem por objetivo principal o lucro, e esse lucro é exponencial no tráfico de drogas. Na questão da bebida, é infinitamente inferior. Porque uma organização criminosa que lucra exponencialmente com tráfico de pasta base de cocaína, inclusive com o tráfico internacional, iria migrar para um negócio muito menos rentável?

Guilherme Derrite, secretário da Segurança Pública

SP interditou dez locais por suspeita em origem das bebidas

O bar Ministrão, nos Jardins, foi um dos estabelecimentos interditados em SP Imagem: Reprodução/Estadão

Locais interditados apresentaram irregularidades no processo de compra das bebidas, segundo o governador Tarcísio de Freitas. As bebidas comercializadas nos locais tinham problemas com a comprovação de origem no momento da análise de nota fiscal. Veja a lista completa aqui.

Suspensão foi feita de forma cautelar. Apesar disso, se as empresas não conseguirem comprovar a origem dos produtos, podem perder definitivamente a inscrição estadual. Segundo o governo, a suspensão preventiva da inscrição estadual de seis distribuidoras e dois bares foi pedida.

A gente tem trabalhado com o cruzamento de notas fiscais. A gente parte do final da cadeia, lá do bar de onde partiu a contaminação, cruza a nota fiscal para ver a origem da bebida, qual foi o distribuidor que vendeu, A gente bate no distribuidor, faz a fiscalização. Esses foram os estabelecimentos que foram fechados, onde a gente viu problemas.

Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo

Brasil tem 17 casos de intoxicação confirmados

Ministério da Saúde confirmou ontem 17 casos de intoxicação por metanol em bebidas alcoólicas em todo o país. A pasta investiga outros 200 casos suspeitos de intoxicação. Os dados foram enviados pelos estados e compilados pelo CIEVS (Centro de Informações Estratégicas e Resposta em Vigilância em Saúde Nacional).

Dos casos confirmados, 15 foram registrados em São Paulo e os outros dois no Paraná. Entre casos suspeitos, a maior concentração também é em São Paulo, com 164 registros em análise.

Os outros estados com casos suspeitos são:Acre (1), Ceará (3), Espírito Santo (1), Goiás (3), Minas Gerais (1), Mato Grosso do Sul (5), Paraíba (1), Pernambuco (10), Piauí (3), Rio de Janeiro (1), Rondônia (1) e Rio Grande do Sul (2). A Bahia, o Distrito Federal e o Espírito Santo tiveram casos suspeitos, mas foram descartados.

Ministério da Saúde confirmou dois óbitos até o momento, todos em São Paulo. A pasta também investiga outras 12 mortes por suspeita de intoxicação por metanol, sendo em São Paulo (6), Pernambuco (3), Mato Grosso do Sul (1), Paraíba (1) e Ceará (1).

O que é o metanol

Metanol é nocivo para a saúde e pode causar vários sintomas. A exposição a quantidades significativas do produto pode resultar em náusea, vômito, dor de cabeça, visão turva, cegueira permanente, convulsões, coma, danos permanentes ao sistema nervoso ou morte. Em alguns casos, a substância costuma ser adicionada ilegalmente ao combustível como uma alternativa mais barata ao etanol.

Tomar pequenas quantidades pode causar intoxicação. Segundo especialistas, a toxicidade do metanol está relacionada à dose que você toma —e à forma como seu corpo lida com ela. O CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA) alerta que cerca de 10 ml de metanol puro pode causar cegueira e 30 ml pode ser letal.

Metanol é um álcool líquido, incolor e também conhecido como álcool metílico. Embora semelhante ao etanol na aparência, o metanol não deve ser confundido com o álcool usado em bebidas.