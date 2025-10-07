Topo

Notícias

Limitações para saque-aniversário do FGTS recebe críticas de associação

Brasília, 07

07/10/2025 19h52

A Zetta, associação que representa fintechs como o Nubank, criticou por meio de nota as limitações no saque-aniversário do FGTS implementadas nesta terça-feira pelo conselho curador do fundo. Segundo a entidade, a limitação nos saques terá mais impacto para trabalhadores com crédito negativo.

"A linha de crédito vinculada à antecipação do saldo vinha se consolidando como uma ferramenta importante de inclusão financeira ao proporcionar crédito a taxas mais acessíveis e melhores condições", diz a Zetta. "Além disso, amplia a concorrência e a liberdade de escolha do trabalhador."

O conselho decidiu limitar a antecipação de recursos do saque-aniversário do FGTS a um teto de R$ 500, com piso de R$ 100. Além disso, o ficou estabelecido o limite de uma operação anual do tipo, o que não havia antes.

A Zetta também criticou o que chamou de "ausência de análise de impacto sobre a oferta de crédito e de diálogo prévio com o setor", afirmando que esses fatores comprometem o ambiente financeiro e a capacidade de planejamento das instituições.

"É fundamental que decisões dessa natureza sejam precedidas de amplo debate e conduzidas com transparência e com a participação dos agentes envolvidos, garantindo maior previsibilidade tanto para a população quanto para o setor financeiro", diz a associação.

