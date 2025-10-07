Topo

Lagarde volta a defender fortalecimento do euro como moeda 'verdadeira global'

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, voltou a defender, em discurso preparado para um evento do Business France, nesta terça-feira, 7, o fortalecimento do euro como "moeda verdadeiramente global" e disse que a moeda da zona do euro pode ser uma fonte de força e resiliência para a economia em geral.

"Se fortalecermos os alicerces do euro agora, podemos transformar a nossa abertura em resiliência e as nossas fraquezas em pontos fortes", ponderou ela, ao ressaltar que, com um euro mais forte, é possível garantir que, no futuro, a moeda continuará a ser um pilar de estabilidade e força para a Europa, mesmo num mundo mais incerto.

Para a presidente do BCE, o movimento pode ajudar a zona do euro a se proteger em um mundo mais volátil, e as reformas necessárias para consolidar a força da moeda pode os tornar menos vulneráveis aos choques externos, sejam eles cambiais ou tarifários.

Lagarde afirmou que a moeda "não pode continuar a ser uma questão secundária" e que é preciso deixar de ser uma moeda "intermediária", diante do dólar ser considerado a principal moeda, o que permitirá que o euro passe a ser uma "moeda internacional plena, com todos os benefícios que isso acarreta".

"Queremos uma moeda na qual os investidores possam depositar confiança duradoura", acrescentou a presidente do BCE.

