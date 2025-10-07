Justiça manda prender médico condenado por deformar 9 pacientes em GO e DF

A Justiça de Goiás determinou a prisão do médico Wesley Noryuki Murakami, condenado por deformar pacientes durante a realização de procedimentos estéticos.

O que aconteceu

Justiça expediu o mandado de prisão na quarta-feira (1º), mas Wesley ainda não foi localizado. Decisão é da 8º Vara Criminal de Goiânia. Procurada, a Polícia Civil de Goiás informou que realiza ações para cumprir a ordem e efetuar a prisão do médico.

Mandado de prisão é referente à condenação imposta a Wesley em novembro de 2023. À época, ele foi sentenciado a nove anos e dois meses de detenção em regime fechado por lesão corporal gravíssima, ao ser considerado culpado por deformar os rostos e glúteos de nove pacientes que realizaram intervenções estéticas com ele em clínicas de Goiânia e Brasília.

Defesa do médico recorreu da decisão e ele aguardava em liberdade. Na semana passada, o STJ (Superior Tribunal de Justiça) indeferiu o pedido da defesa para que Wesley cumpra a pena no regime aberto e determinou que ele vá para a cadeia, ou seja, que cumpra sentença no regime fechado.

Médico usou PMMA (polimetilmetacrilato) nos procedimentos, embora o produto não seja recomendado. Além disso, Wesley também não tinha autorização para realizar esse tipo de procedimento considerado invasivo. Por esse motivo, o Cremego (Conselho Regional de Medicina de Goiás) cassou o registro profissional dele.

Uso do PMMA só é permitido em casos específicos. A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) recomenda que o produto seja aplicado apenas em casos de deformidades corporais provocadas por doenças graves e deve ser aplicado por profissional de saúde com habilitação para o manuseio do polimetilmetacrilato, o que não era o caso de Murakami.

O UOL entrou em contato com a defesa de Wesley, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto para manifestação.

Relembre o caso

Wesley foi condenado por lesão corporal grave contra nove pacientes. As vítimas são oito mulheres e um homem que realizaram intervenções estéticas com o médico nos anos de 2013, 2017 e 2018.

Exames de corpo de delito confirmaram as agressões. Laudos da Polícia Técnico-Científica de Goiás comprovaram que houve "ofensa à integridade física" aos pacientes. Na ocasião da condenação, a Justiça goiana destacou que Murakami assumiu o risco de prejudicar os pacientes ao realizar os procedimentos "agindo, portanto, com dolo eventual".

Murakami foi condenado em outro caso de deformação de paciente. Em setembro do ano passado, a Justiça goiana o sentenciou a dois anos e três meses de prisão por causar "enfermidade incurável" em uma mulher. Ele também foi condenado a indenizar a paciente em R$ 16 mil. Médico recorreu dessa decisão, que ainda tramita na Justiça.