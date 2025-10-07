Justiça da Costa Rica aprova extradição para os EUA de ex-ministro da Segurança

Um tribunal da Costa Rica aprovou nesta terça-feira (7) a extradição do ex-ministro da Segurança e ex-juiz Celso Gamboa, que enfrenta acusações de tráfico de drogas nos Estados Unidos, informou o Poder Judiciário.

Gamboa, de 49 anos, foi preso em junho, um mês depois de a Costa Rica aprovar uma reforma constitucional que permite a extradição de seus cidadãos acusados de narcotráfico e terrorismo.

O ex-ministro da Segurança Pública (2014) e juiz (2016-2018) foi detido em 23 de junho, em cumprimento a uma ordem de prisão emitida por um tribunal do Texas.

Gamboa foi formalmente acusado de narcotráfico pelo Departamento de Justiça americano em 11 de julho e sancionado pelo Departamento do Tesouro em 18 de agosto.

Segundo o Ministério Público americano, Gamboa ajudou "outros narcotraficantes internacionais a fabricar, distribuir e transportar grandes quantidades de cocaína, boa parte das quais foi traficada pela Costa Rica em direção aos Estados Unidos".

Além disso, o acusado responde na Costa Rica por suspeita de uso de documento falso.

Em 23 de junho, as autoridades costarriquenhas também prenderam Edwin Danny López Vega, um sócio de Gamboa, igualmente acusado por um tribunal do Texas.

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (Ofac) do Departamento do Tesouro americano sancionou Gamboa e López, juntamente com outros dois costarriquenhos acusados de tráfico de drogas.

Devido ao narcotráfico, a Costa Rica, antes considerada o país mais seguro da América Central, encerrou 2024 com uma taxa de 16,6 homicídios por 100 mil habitantes, mais do que o dobro da média mundial.

