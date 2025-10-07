Topo

Jornalista José de Paiva Netto, presidente da Legião da Boa Vontade, morre aos 84 anos

Rio de Janeiro

07/10/2025 09h47

Morreu nesta terça-feira, 7, aos 84 anos, jornalista, radialista, compositor e educador brasileiro José de Paiva Netto, diretor-presidente da Legião da Boa Vontade (LBV) e fundador do Templo da Boa Vontade. Paiva Netto estava internado no Hospital Pró-Cardíaco, em Botafogo. A causa da morte ainda não foi divulgada. Em nota, a LBV confirma a morte do escritor e diz que "sua jornada luminosa prosseguirá agora no Mundo da Verdade".

"Com profundo respeito e gratidão comunicamos que retornou à Grande Pátria Espiritual, o jornalista, radialista, escritor, presidente das Instituições da Boa Vontade, nosso querido Irmão Paiva, nesta terça-feira, 7 de outubro - uma data tão importante e simbólica para as IBVs: os 52 anos da Proclamação da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Sua jornada luminosa prosseguirá agora no Mundo da Verdade, levando consigo suas Obras de Fé Realizante, singularizadas em uma existência dedicada ao Bem", diz a entidade.

Carioca, Paiva Netto nasceu em 2 de março de 1941. Foi presidente da Legião da Boa Vontade e presidente da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Membro efetivo da Associação Brasileira de Imprensa (ABI) e da Associação Brasileira de Imprensa Internacional (ABI-Inter). Em 21 de outubro de 1989, Paiva Netto fundou o Templo da Boa Vontade (TBV), monumento ecumênico em Brasília. É autor de 24 livros que já ultrapassaram a marca de mais de 10 milhões de exemplares vendidos.

