Japão permanecerá atento à volatilidade do mercado cambial, afirma ministro das Finanças

07/10/2025 07h46

TÓQUIO (Reuters) - O ministro das Finanças do Japão, Katsunobu Kato, disse nesta terça-feira que o governo permanecerá atento a movimentos voláteis no mercado de câmbio, no momento em que o iene caiu para uma mínimas de dois meses além de 150 por dólar.

"É importante que as moedas se movimentem de maneira estável, refletindo os fundamentos", disse Kato em uma coletiva de imprensa regular, quando perguntado sobre as recentes movimentações cambiais.

"Vamos monitorar minuciosamente as flutuações excessivas e os movimentos desordenados no mercado de câmbio", acrescentou.

O iene tem estado sob pressão desde que o partido governista do Japão escolheu a conservadora Sanae Takaichi, defensora da estratégia "Abenomics" do falecido premiê Shinzo Abe para impulsionar a economia com gastos agressivos e política monetária frouxa, como seu líder no sábado.

(Reportagem de Makiko Yamazaki)

