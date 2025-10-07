Já posso fazer o saque-aniversário do FGTS? Veja calendário de liberações

O governo federal já divulgou o calendário oficial do saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) para 2025. As retiradas seguem a data de nascimento do trabalhador, o que significa que quem nasceu em janeiro, por exemplo, já poderá acessar o valor logo no início do ano.

Calendário do saque-aniversário em 2025

Nascidos em janeiro: 02/01/2025 a 31/03/2025

Fevereiro: 03/02/2025 a 30/04/2025

Março: 03/03/2025 a 30/05/2025

Abril: 01/04/2025 a 30/06/2025

Maio: 02/05/2025 a 31/07/2025

Junho: 02/06/2025 a 29/08/2025

Julho: 01/07/2025 a 30/09/2025

Agosto: 01/08/2025 a 31/10/2025

Setembro: 01/09/2025 a 28/11/2025

Outubro: 01/10/2025 a 30/12/2025

Novembro: 03/11/2025 a 30/01/2026

Dezembro: 01/12/2025 a 27/02/2026

Como funciona essa modalidade?

O saque-aniversário é uma alternativa ao saque-rescisão. Ele permite que o trabalhador retire uma parte do saldo do FGTS no mês de seu aniversário. Porém, ao optar por essa versão, em caso de demissão, o acesso ao saldo total da conta não é liberado, ficando restrito apenas à multa rescisória.

Na forma tradicional, conhecida como saque-rescisão, quem é demitido sem justa causa pode sacar todo o valor acumulado, somado à multa paga pelo empregador.

No saque-aniversário, o dinheiro fica disponível a partir do primeiro dia útil do mês de nascimento do trabalhador, com prazo de até 60 dias para a retirada.

Como aderir ao saque-aniversário?

A adesão é opcional e pode ser feita pelo aplicativo ou site do FGTS. Para receber, o trabalhador deve indicar uma conta bancária. A Caixa informa que, se o pedido for realizado no mês de aniversário, o crédito cai em até cinco dias úteis.

Também é possível voltar ao modelo saque-rescisão pelo aplicativo, desde que não haja antecipação contratada. Nesse caso, a alteração só passa a valer a partir do 25º mês após o pedido.

Qual o valor liberado?

O cálculo leva em conta uma alíquota que varia de 5% a 50% sobre a soma dos saldos do FGTS, somada a uma parcela adicional, que depende do valor disponível.

Até R$ 500: 50%, sem extra;

De R$ 500,01 a R$ 1.000: 40% + R$ 50;

De R$ 1.000,01 a R$ 5.000: 30% + R$ 150;

De R$ 5.000,01 a R$ 10.000: 20% + R$ 650;

De R$ 10.000,01 a R$ 15.000: 15% + R$ 1.150;

De R$ 15.000,01 a R$ 20.000: 10% + R$ 1.900;

Acima de R$ 20.000,01: 5% + R$ 2.900.