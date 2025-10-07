Irmã de Dolly Parton pede orações pela cantora

A irmã de Dolly Parton pediu nesta terça-feira (7) aos fãs que rezem pela cantora americana, que cancelou uma série de shows devido a problemas de saúde.

"Passei a noite acordada rezando pela minha irmã", publicou Freida Parton no Facebook. "Muitos de vocês sabem que ela não tem se sentido bem recentemente. Acredito verdadeiramente no poder da oração, e fui levada a pedir a todos que a amam no mundo [...] a rezar comigo."

"Ela é forte, amada, e, com todas as orações, sei no meu coração que ela ficará bem", completou Freida.

Parton, de 79 anos, cancelou uma série de shows em Las Vegas devido a complicações de saúde não reveladas. "Como muitos sabem, estive lidando com alguns problemas de saúde, e meus médicos dizem que preciso passar por alguns procedimentos", publicou a lenda da música country nas redes sociais, em 28 de setembro.

Intérprete de sucessos como "Jolene", a cantora não perdeu, no entanto, seu senso de humor característico: "Deve ser hora da minha revisão médica dos 160.000 km, embora não seja a habitual visita ao meu cirurgião plástico!", brincou.

"Agora, falando seriamente, dada esta situação, não vou conseguir ensaiar nem montar o espetáculo que vocês querem ver. E não se preocupem achando que eu vou me aposentar, porque Deus ainda não disse nada sobre parar", ressaltou na mensagem para milhões de seguidores.

Segundo veículos locais, a cantora também cancelou sua participação em novembro no Governors Awards, evento de gala organizado pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas em Los Angeles para homenagear artistas por sua trajetória e suas contribuições humanitárias.

Dolly Parton tornou-se uma estrela na década de 1970, com singles como "Coat of Many Colors", seguidos de sucessos como "I Will Always Love You", famosa pela versão de Whitney Houston, e "9 to 5".

bur-pr/dga/lb/rpr

© Agence France-Presse