Invepar volta a prorrogar suspensão de pagamento de dívida com credores

07/10/2025 08h27

(Reuters) - A Invepar disse nesta terça-feira que o acordo extrajudicial para a suspensão do pagamento da dívida (standstill) do grupo com seus principais credores foi novamente prorrogado.

Em fato relevante, a companhia e a sua controlada Linha Amarela (LAMSA) afirmaram que o prazo foi prorrogado até o dia 10 de outubro, sendo a sétima prorrogação do standstill.

As empresas, em conjunto com a Línea Amarilla Brasil e a Concessionária BR-040, investidas da Invepar, firmaram o acordo de "standstill" em meados de junho com Banco do Brasil, Bradesco, Itaú Unibanco, Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) e Mubadala Capital.

(Por Michael Susin em Barcelona)

