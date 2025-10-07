Topo

Notícias

Intoxicação por metanol: assessoria do rapper Hungria diz que exames apontam novo resultado

São Paulo, 07

07/10/2025 16h52

A assessoria de imprensa do cantor Hungria disse nesta terça-feira, 7, que os exames realizados pelo rapper apontaram intoxicação por metanol. A informação contradiz o que foi afirmado pelo ministro da Saúde em recente entrevista ao portal 'Metrópoles'. Na ocasião, Padilha afirmou que foi descartada a presença da substância no sangue do artista.

De acordo com a assessoria do cantor, os exames laboratoriais realizados pelo Laboratório Richet, da Rede D'Or, foram liberados na segunda, 6, confirmaram exposição ao metanol. A equipe médica, entretanto, aguarda a contraprova.

"O artista recebeu tratamento conforme protocolo médico para intoxicação por metanol, incluindo o uso de antídoto e hemodiálise precoce, medidas fundamentais para sua excelente evolução clínica", afirma.

Ainda de acordo com o texto, Hungria está em boa recuperação e "retomando sua agenda de shows, permanecendo em acompanhamento médico."

O cantor Hungria recebeu alta hospitalar no último domingo, 5, Ele ficou três dias internado. O rapper deu entrada no hospital DF Star, em Brasília, com sintomas como náuseas, vômitos, turvação visual, cefaleia e acidose metabólica após ingerir bebida alcoólica adulterada.

Dados do Ministério da Saúde, divulgados na noite desta segunda-feira, informam que o País soma 17 casos de intoxicação por metanol confirmados e que outras 200 ocorrências estão sob investigação. A maior parte das notificações se concentra no Estado de São Paulo, que soma 15 casos positivos para a intoxicação e 164 em investigação até o momento.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Colunistas do UOL estão entre finalistas do Prêmio Jabuti

Jovem é presa por ameaçar de morte e planejar sequestro de professora no PR

Presidente do Equador sai ileso de ataque a tiros contra sua caravana (ministra)

Mãe descobre amizade do filho com animal em árvore e cria lar para o amigo

Veículo do presidente do Equador sofre ataque a tiros em meio a protestos (ministra)

Ibama prende mais de 30 pessoas em megaoperação contra tráfico de animais

Bolsonaristas fazem ato por anistia na Esplanada dos Ministérios

Greta Thunberg alega tortura em detenção israelense após prisão da flotilha de Gaza

Petróleo se mantém perto do equilíbrio à espera de dados sobre demanda

Bancada da agropecuária mantém posição contrária à MP 1303 como alternativa a IOF

Lula reclama de 'pequenez' do União e do PP ao pressionarem por saída de ministros