Intoxicação por metanol: assessoria do rapper Hungria diz que exames apontam novo resultado

A assessoria de imprensa do cantor Hungria disse nesta terça-feira, 7, que os exames realizados pelo rapper apontaram intoxicação por metanol. A informação contradiz o que foi afirmado pelo ministro da Saúde em recente entrevista ao portal 'Metrópoles'. Na ocasião, Padilha afirmou que foi descartada a presença da substância no sangue do artista.

De acordo com a assessoria do cantor, os exames laboratoriais realizados pelo Laboratório Richet, da Rede D'Or, foram liberados na segunda, 6, confirmaram exposição ao metanol. A equipe médica, entretanto, aguarda a contraprova.

"O artista recebeu tratamento conforme protocolo médico para intoxicação por metanol, incluindo o uso de antídoto e hemodiálise precoce, medidas fundamentais para sua excelente evolução clínica", afirma.

Ainda de acordo com o texto, Hungria está em boa recuperação e "retomando sua agenda de shows, permanecendo em acompanhamento médico."

O cantor Hungria recebeu alta hospitalar no último domingo, 5, Ele ficou três dias internado. O rapper deu entrada no hospital DF Star, em Brasília, com sintomas como náuseas, vômitos, turvação visual, cefaleia e acidose metabólica após ingerir bebida alcoólica adulterada.

Dados do Ministério da Saúde, divulgados na noite desta segunda-feira, informam que o País soma 17 casos de intoxicação por metanol confirmados e que outras 200 ocorrências estão sob investigação. A maior parte das notificações se concentra no Estado de São Paulo, que soma 15 casos positivos para a intoxicação e 164 em investigação até o momento.