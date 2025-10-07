Independentemente de negociador dos EUA, diplomacia brasileira vai superar momento, diz Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta terça-feira (7) que o governo não vai mudar a estratégia sobre como lidar com os Estados Unidos porque, para ele, o atual método está funcionando. Ele participa do programa Bom Dia, Ministro, da EBC, ligada ao governo.

"Nós não vamos mudar a estratégia porque a estratégia, na minha opinião, tem dado certo", disse. E completou: "Estamos tão confiantes nos nossos argumentos, que eles vão se fazer valer, através da nossa diplomacia".

Segundo Haddad, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) busca uma reaproximação com os EUA que não é ideológica. O ministro minimizou a escolha de Donald Trump pelo Secretário de Estado, Marco Rubio, para ser o interlocutor com o Brasil. Para ele, independentemente do negociador, a diplomacia brasileira - que classificou como "melhor do mundo" - vai superar esse momento.