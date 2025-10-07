Topo

Notícias

Ibovespa segue em correção e retorna a nível do início de setembro, aos 141 mil

São Paulo

07/10/2025 17h53

O Ibovespa emendou um segundo dia de correção, nesta terça-feira, 7, em grau mais intenso, no que foi sua maior queda em porcentual desde a perda de 2,10% na sessão de 19 de agosto. Nesta terça-feira, o índice da B3 oscilou entre mínima de 141.035,06 e 143.606,01 pontos na máxima do dia, correspondente ao nível de abertura. Ao fim, no menor nível de encerramento desde 4 de setembro, mostrava recuo de 1,57%, aos 141.356,43 pontos, com giro em recuperação, a R$ 24,4 bilhões. Na semana, em duas sessões, o índice recua 1,97% e, no mês, cede 3,34%, com ganho no ano a 17,52%.

O dia foi amplamente negativo para as ações de primeira linha, as blue chips, com maior liquidez e peso na composição do Ibovespa. Destaque para o prosseguimento da correção no setor financeiro, o de maior ponderação no índice da B3, e para as ações metálicas, em especial para as siderúrgicas CSN (ON -3,78%) e Usiminas (PNA -3,49%), que seguiram nas mínimas da sessão ao longo da tarde.

Vale ON, a principal ação do Ibovespa, caiu 1,41%, no piso do dia no fechamento, a R$ 58,75, enquanto Petrobras firmou sinal único no fim da sessão, em leve alta de 0,12% na ON (máxima do dia no encerramento) e de 0,36% na PN, em dia de relativa estabilidade para o petróleo. Entre as ações dos maiores bancos, as perdas ficaram entre 0,93% (BB ON) e 2,06% (Santander Unit). Apenas oito dos 82 papéis que compõem a carteira Ibovespa fecharam o dia no campo positivo.

Na ponta ganhadora do índice da B3, Minerva (+1,21%), PetroReconcavo (+0,89%) e BB Seguridade (+0,79%). No lado oposto, MRV (-12,12%) após a divulgação de dados operacionais que não agradaram os investidores, pela manhã. Em seguida, pela ordem, vieram Raízen (-7,22%) e Vamos (-6,54%). As prévias operacionais da MRV, referentes ao terceiro trimestre, divulgadas mais cedo, trouxeram fluxo de caixa decepcionante, na avaliação do BTG Pactual. A correção vista no papel acabou se espalhando, em parte, para outros nomes do segmento imobiliário, como Direcional e Cury, em baixa de 3,74% e 3,90%, pela ordem, assim como Cyrela (-2,60%).

"Dólar subiu mesmo com as declarações amistosas dos presidentes Lula e Trump, que requerem desenvolvimento em um encontro pessoal, que seria de extrema importância. Muitas empresas seguem em meio a incertezas em torno da continuidade, ou não, do tarifaço, o que requer diplomacia governamental. As palavras do ministro Fernando Haddad, da Fazenda, não ajudaram muito ao sugerir que as conversas avançarão independente de quem esteja negociando pelos Estados Unidos o negociador destacado por Trump, o secretário de Estado, Marco Rubio, é tido como um quadro ideológico", diz Paloma Lopes, economista da Valor Investimentos.

Para Paulo Silva, cofundador da Consultoria Advisory 360, desde o exterior, há incerteza persistente, também, com relação ao escopo em que o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) poderá cortar os juros ainda este ano, nos dois encontros de política monetária que faltam para a conclusão de 2025, no fim de outubro e em dezembro, especialmente diante dos dados mais recentes sobre a atividade e a inflação nos Estados Unidos, o que resulta em uma recalibragem das apostas do mercado.

Nesta terça-feira, o índice DXY, que contrapõe a moeda americana a referências como euro, iene e libra, avançou e, por aqui, o dólar à vista fechou em alta de 0,74%, a R$ 5,3501. Os principais índices de ações em Nova York, o amplo S&P 500 e o tecnológico Nasdaq, vindo de recordes de fechamento na sessão anterior, cederam 0,38% e 0,67%, respectivamente.

Nesta terça, o presidente do Federal Reserve de Minneapolis, Neel Kashkari, apontou que os dados econômicos americanos estão enviando "alguns sinais" de estagflação. Ele avalia que o mercado de trabalho está desacelerando e que a inflação está persistente acima da meta do Fed, de 2% ao ano. Para Kashkari, é importante avaliar se a inflação será afetada por tarifas - o que ainda considera cedo para saber - e se o nível permanecerá por volta de 3%.

No mesmo evento, Kashkari observou que se o BC dos Estados Unidos reduzir drasticamente os juros, a economia pode ter uma explosão inflacionária. "Estou confiante de que o Fomc o comitê de política monetária do Fed continuará a tomar decisões a partir de análises", acrescentou.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Presidente do Equador sai ileso de ataque a tiros contra sua caravana (ministra)

Mãe descobre amizade do filho com animal em árvore e cria lar para o amigo

Veículo do presidente do Equador sofre ataque a tiros em meio a protestos (ministra)

Ibama prende mais de 30 pessoas em megaoperação contra tráfico de animais

Bolsonaristas fazem ato por anistia na Esplanada dos Ministérios

Greta Thunberg alega tortura em detenção israelense após prisão da flotilha de Gaza

Petróleo se mantém perto do equilíbrio à espera de dados sobre demanda

Bancada da agropecuária mantém posição contrária à MP 1303 como alternativa a IOF

Lula reclama de 'pequenez' do União e do PP ao pressionarem por saída de ministros

Oposição tenta ressuscitar anistia, mas leva baixo público às ruas

Giorgia Meloni é denunciada no TPI por "cumplicidade em genocídio" em Gaza