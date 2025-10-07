Topo

Ibovespa fecha em queda com receio fiscal e exterior; MRV&Co desaba

07/10/2025 17h09

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou em queda nesta terça-feira, quase perdendo os 141 mil pontos no pior momento, com receios fiscais e a piora no cenário externo nesta sessão amplificando movimentos de realização de lucros que têm marcado as primeiras sessões de outubro na bolsa paulista.

MRV&Co capitaneou as perdas do dia, com tombo de mais de 12%, após prévia operacional do terceiro trimestre, com números sobre fluxo de caixa frustrando expectativas.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa caiu 1,55%, a 141.376,17 pontos, de acordo com dados preliminares, tendo marcado 141.035,06 pontos na mínima e 143.606,01 pontos na máxima. O volume financeiro somava R$19,57 bilhões antes dos ajustes finais.

(Por Paula Arend Laier)

