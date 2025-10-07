Topo

Notícias

IBM fecha parceria com a Anthropic para levar modelo de IA Claude a softwares corporativos

São Paulo

07/10/2025 11h18

A IBM anunciou nesta terça-feira, 7, um acordo com a Anthropic para integrar o modelo de linguagem de inteligência artificial (IA) Claude a parte de seus produtos de software corporativo. A parceria busca ampliar o uso de IA em processos de desenvolvimento e modernização de sistemas empresariais, com foco em segurança e governança, segundo comunicado da companhia.

O Claude será incorporado inicialmente a um novo ambiente de desenvolvimento da IBM, ainda em fase de testes privados com clientes selecionados.

De acordo com a empresa, cerca de 6 mil funcionários já utilizam a ferramenta internamente e reportaram ganhos médios de produtividade de 45%.

A IBM tenta, com a parceria, fortalecer sua oferta de IA em um momento em que grandes companhias de tecnologia disputam espaço no mercado corporativo, diz a nota. Já a Anthropic pontuou que a parceria também pretende desenvolver "padrões abertos" que tornem os agentes de IA mais úteis em ambientes de negócios.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Dirigente da Federação Japonesa de Futebol é condenado na França por consumir pornografia infantil

Leão XIV visitará Turquia e Líbano em primeira viagem ao exterior como papa

Táticas de guerra ucranianas chegam ao deserto do Saara

Seis mexicanos da flotilha para Gaza são libertados

A lei de Anistia de 1979 não se aplica aos condenados do 8 de janeiro

Moraes autoriza visitas de Ciro Nogueira e Valdemar a Bolsonaro

Lula tem tudo para ser muito competitivo e até favorito em 2026, avalia Haddad

Gaza: poderio militar do Hamas está bastante enfraquecido mas o recrutamento continua

SAIBA MAIS-Dezenas de milhares de mortos e destruição generalizada na guerra de Gaza

Criminosos vestidos de policiais invadem prédio na zona oeste de São Paulo

Conab: País plantou 8,2% da área de soja 2025/26 prevista e 27,6% do milho verão