Herdeiro e conservador: quem é Noboa, presidente do Equador alvo de ataque

Em seu segundo mandato, o presidente do Equador, Daniel Noboa, foi alvo de um ataque hoje, quando cumpria agenda na província de Canãr, a 400 km da capital. Ele saiu ileso e cinco pessoas foram presas.

Quem é Noboa

Daniel Noboa tem 37 anos e chegou à presidência do Equador em 2023. Aos 35 anos, ele foi o mais jovem a assumir o posto de chefe do Executivo equatoriano. Antes, ele foi deputado.

Noboa foi reeleito em abril deste ano e permanecerá no cargo até 2029. Ele é considerado um político de centro-direita, com viés mais conservador e visões liberais na área econômica. No entanto, o político mantém relações cordiais com presidentes de diferentes ideologias, e já foi recebido pelo presidente Lula (PT) em Brasília.

Ele nasceu em Miami, nos Estados Unidos, mas cresceu em Guayaquil, no Equador. Sua formação foi feita em instituições estrangeiras, como a Ster School of Business, nos EUA.

Família de Noboa está entre as mais influentes do Equador. O pai dele, Álvaro Noboa, é dono de um império bilionário no ramo de exportação de bananas, o que faz do presidente herdeiro de uma fortuna.

Primeiro mandato de Noboa ficou marcado pela promessa de enfrentar o tráfico de drogas e deter a onda de violência no país. Apesar de em pouco mais de um ano ter militarizado a segurança interna e decretado estados de exceção, especialistas apontam que as medidas adotadas por sua gestão não reduziram efetivamente a violência, como foi prometido. Com 18 milhões de habitantes, o Equador tem taxa de homicídio de 38 mortes a cada 100 mil habitantes.

Casado com influencer e sommelier

Na vida privada, Noboa é casado com a influenciadora Lavinia Valbonesi, 26. Juntos, os dois têm três filhos. Ele também é pai de outra menina, de um relacionamento com Gabriela Goldbaum.

Discreto, Daniel tem como hobbies uma rotina de exercícios físicos. Além disso, ele é sommelier, gosta de carros e cavalos.

Ataque

Daniel Noboa foi alvo de tentativa de assassinato, afirmou o governo equatoriano Imagem: Divulgação

Grupo de manifestantes atacou caravana em que Daniel Noboa estava na província de Cañar. O presidente iria anunciar a construção de uma estação de tratamento de US$ 4,5 milhões (R$ 24 milhões) na região, localizada na parte central do Equador. Agenda também previa a entrega de uma obra do sistema de esgoto de Sigsihuayco, além de um acordo de financiamento para a construção do sistema de esgoto de Quilloac.

Ataques ocorreram no momento em que o carro do presidente chegava ao local do evento. À imprensa equatoriana, a ministra de Energia do país, María Manzano, afirmou que o veículo foi cercado por cerca de 500 pessoas.

Nos vídeos, é possível ver dezenas de pessoas jogando pedras nos carros da comitiva presidencial. Pelo menos um carro ficou com os vidros totalmente destruídos e as laterais amassadas. Não foi informado se Noboa estava neste veículo. Carro do presidente tinha marcas de tiros, ainda segundo Manzano.

Daniel Noboa não foi atingido e está bem, informou o governo em nota. María Manzano afirmou que o caso é tratado como tentativa de assassinato.

Civis também foram colocados em perigo, destacou o governo. "Seguindo ordens de radicalização, eles atacaram uma comitiva presidencial que transportava civis. Tentaram impedir à força a execução de um projeto que visava melhorar a vida de uma comunidade", afirmou a gestão de Noboa.

Cinco pessoas foram presas até o momento. Uma denúncia formal já foi apresentada ao Ministério Público do país, que investigará o caso. O Equador afirmou que os responsáveis responderão por terrorismo e tentativa de assassinato.