Hamas considera positivas as discussões com Israel; Trump afirma que acordo de paz para Gaza está próximo

As conversas no Egito entre as delegações israelense e do movimento islâmico palestino Hamas entram nesta terça-feira (7) em seu segundo dia, trazendo esperança de libertação dos reféns israelenses e de um possível fim da guerra que devastou a Faixa de Gaza. O Hamas considerou a primeira rodada "positiva". O presidente Donald Trump afirma que um acordo está "muito próximo".

Com informações do correspondente em Israel, Henry Galsky, e AFP

As negociações indiretas entre o Hamas e o governo israelense sobre o plano de paz para Gaza ocorrem paralelamente às cerimônias realizadas em Israel, que marcam o segundo aniversário do ataque de 7 de outubro - episódio que desencadeou a guerra

As negociações, iniciadas na segunda-feira (6) em Sharm el-Sheikh, no Egito, têm como objetivo encerrar o conflito em Gaza. Segundo duas fontes palestinas próximas à equipe de negociação do Hamas, ouvidas pela AFP, os primeiros encontros foram considerados produtivos e devem continuar nesta terça-feira.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem pressionado tanto o Hamas quanto o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu. Em 29 de setembro, o republicano apresentou um plano para pôr fim à guerra, que inclui a libertação dos reféns, a retirada gradual das tropas israelenses, o desarmamento do Hamas e a criação de uma governança internacional para Gaza.

O foco das negociações é estabelecer as bases para a primeira etapa do plano: um cessar-fogo e a libertação dos 48 reféns israelenses mantidos em Gaza, em troca da soltura de centenas de prisioneiros palestinos detidos por Israel.

"Estamos muito, muito próximos de um acordo. Vejo muitos sinais de boa vontade", declarou Trump na noite de segunda-feira, em entrevista à emissora Newsmax.

ONU pede fim das hostilidades e libertação dos reféns

O secretário-geral da ONU, António Guterres, pediu nesta terça-feira o fim imediato das hostilidades em Gaza, em Israel e em toda a região, além da libertação urgente dos reféns mantidos pelo Hamas. A declaração foi feita por ocasião do segundo aniversário do ataque de 7 de Outubro de 2023.

"Já disse e repeti, e hoje reitero com ainda mais urgência: libertem os reféns, sem condições e imediatamente. Ponham fim ao sofrimento de todos. Esta é uma catástrofe humanitária de proporções incompreensíveis. Acabem com as hostilidades em Gaza, em Israel e na região, agora", afirmou Guterres em comunicado oficial.

Expectativa em Israel

O início das negociações no Egito gerou grande expectativa em Israel. Fontes citadas pela imprensa local afirmam que, nos próximos dias, será possível saber se o Hamas está realmente comprometido com o plano proposto por Trump.

Após o Hamas sinalizar disposição para libertar todos os reféns israelenses na primeira fase do plano, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu declarou que espera anunciar o retorno dos reféns ainda durante o feriado judaico de Sucót, que vai até o dia 13.

Internamente, Israel já começou a se mobilizar. Gal Hirsch, responsável do governo para assuntos de reféns, reuniu-se com Julien Lerisson, chefe da delegação da Cruz Vermelha no país.

Nas libertações anteriores, a Cruz Vermelha foi encarregada de transferir os reféns das mãos do Hamas para o Exército de Israel.

O Ministério da Saúde também acionou três dos principais hospitais da região central para que iniciem os preparativos para receber e tratar os reféns.

Nos Estados Unidos, o secretário de Estado, Marco Rubio, afirmou que 90% dos detalhes de um possível acordo entre Hamas e Israel já foram definidos.

O enviado especial do governo americano, Steve Witkoff, e Jared Kushner, genro de Trump, devem chegar nesta terça-feira ao Egito. Também é esperada a chegada de Ron Dermer, ministro de Assuntos Estratégicos de Israel e um dos principais aliados políticos de Netanyahu.