Topo

Notícias

Hamas classifica 7 de outubro como 'resposta histórica' à ocupação israelense

07/10/2025 09h02

O Hamas classificou, nesta terça-feira (7), o ataque de 7 de outubro de 2023 contra Israel, que segundo as autoridades deixou 1.219 mortos, como uma "resposta histórica" à ocupação israelense. 

"Reafirmamos que o Dilúvio de Al Aqsa de 7 de outubro foi uma resposta histórica às tentativas de erradicar a causa palestina", afirmou o dirigente de alto escalão do Hamas Fawzi Barhum, em um discurso televisionado. 

A ofensiva militar de retaliação israelense em Gaza deixou pelo menos 67.160 mortos, segundo o Ministério da Saúde do território controlado pelo grupo islamista, números que a ONU considera confiáveis. 

ha-mj-jd/acc/pc/mb/yr/aa

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Milho/Imea: oferta em MT é projetada em 53,29 milhões de t na safra 2025/26

Soja/Imea: demanda em MT é estimada em 47,11 milhões de t na safra 25/26

Jornalista José de Paiva Netto, presidente da Legião da Boa Vontade, morre aos 84 anos

'Alguns' desaparecidos e três feridos no desabamento parcial de um prédio em construção em Madri

Estamos fazendo uma radiografia sobre o setor de transporte público, diz Haddad

Van pega fogo perto da residência oficial do primeiro-ministro da França

Prédio em reforma desaba em Madri e deixa três pessoas feridas

Forças israelenses bombardeiam Gaza no aniversário da guerra, Catar diz que plano de Trump exigirá trabalho

Economia agrícola dos EUA é afetada por custos mais altos de insumos

Em meio à crise política na Argentina, Milei faz campanha e lança livro cantando rock

Lula: 'Pedi para Rubio conversar com o Brasil sem preconceito'