Hamas classifica 7 de outubro como 'resposta histórica' à ocupação israelense

O Hamas classificou, nesta terça-feira (7), o ataque de 7 de outubro de 2023 contra Israel, que segundo as autoridades deixou 1.219 mortos, como uma "resposta histórica" à ocupação israelense.

"Reafirmamos que o Dilúvio de Al Aqsa de 7 de outubro foi uma resposta histórica às tentativas de erradicar a causa palestina", afirmou o dirigente de alto escalão do Hamas Fawzi Barhum, em um discurso televisionado.

A ofensiva militar de retaliação israelense em Gaza deixou pelo menos 67.160 mortos, segundo o Ministério da Saúde do território controlado pelo grupo islamista, números que a ONU considera confiáveis.

