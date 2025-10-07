Topo

Haddad diz que discutirá com Lula sobre 2026 e como pode colaborar melhor sem ser candidato

Brasília

07/10/2025 09h11

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, repetiu nesta terça-feira (7) que não será candidato em 2026, mas que ainda terá uma conversa com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre o tema. Ele participa do programa Bom Dia, Ministro, da EBC, ligada ao governo.

"Eu não pretendo ser candidato o ano que vem. Eu creio que eu posso ajudar de várias outras maneiras o presidente Lula. Vou estar engajado", disse.

Ele disse que terá um encontro com Lula para dizer que pode ajudar de outras maneiras nas eleições. "Então, vou ter ainda uma conversa com o presidente sobre isso, provavelmente, e vou colocar meu ponto de vista de como eu acredito que eu possa colaborar melhor", declarou Haddad.

