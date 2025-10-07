Topo

Haddad diz não acreditar que a MP alternativa à alta do IOF irá caducar

Brasília

07/10/2025 09h43

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta terça-feira (7) que não acredita que Medida Provisória alternativa à alta do Imposto Sobre Operações Financeiras (IOF) vá perder a validade. Ele participa do programa Bom Dia, Ministro, da EBC, ligada ao governo.

"Eu não acredito que vai acontecer isso (caducar)", disse.

Haddad declarou que há a intenção da oposição de dizer que os projetos do governo vão dar errado. Segundo ele, tentaram isso com a isenção de Imposto de Renda e agora vão tentar com a MP alternativa do IOF.

O ministro disse que cortar privilégios é um desafio que exige determinação, mas que ele tem visto "boa vontade" do Congresso Nacional. Ele agradeceu aos líderes partidários e aos presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), por o receberem sempre.

"Então, nós temos espaço para negociar. Sempre temos que ter espaço para negociar, porque senão fica uma coisa do fato consumado", afirmou.

Haddad disse que está disposto a conversar e que há espaço para falar sobre mudanças nessa MP, que a missão da Fazenda é pensar em alternativas caso haja redução na expectativa de receitas, mas que está confiante na atual negociação com o Congresso.

"E a nossa missão é, dentro desse ambiente de diálogo, construir alternativas. Mas eu acredito que a negociação está indo bem", disse.



