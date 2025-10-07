Topo

Notícias

Haddad diz à Record que tarifa zero no transporte público deve ser bandeira de Lula em 2026

07/10/2025 10h46

(Reuters) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou em entrevista à Record que a proposta de tarifa zero no transporte público deve integrar a campanha de reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2026.

Segundo Haddad, um estudo técnico sobre a viabilidade da medida está em andamento por determinação de Lula.

“Nós estamos fazendo nesse momento uma radiografia do setor a pedido do presidente Lula. Ele sabe que esse tema é importante para os trabalhadores, para o meio ambiente e para a mobilidade urbana”, disse Haddad.

Haddad voltou a ser questionado sobre o tema nesta terça-feira, em entrevista ao programa Bom Dia, Ministro, do CanalGov, quando afirmou que o governo quer levantar alternativas para melhorar o transporte urbano.

"Tem vários estudos que estão sendo recuperados pela Fazenda para verificar se existem outras formas mais adequadas de financiar o setor, mas estamos neste momento fazendo uma grande radiografia", disse.

"Quanto custa o setor, quanto o poder público está colocando de subsídio no setor, quanto as empresas mediante vale transporte estão aportando para o setor, quanto está saindo do bolso do trabalhador, quais os gargalos tecnológicos, quais as oportunidades tecnológicas. Estamos fazendo um mapeamento. Vamos perseverar nesses estudos para apresentar uma radiografia do setor e verificarmos quais as possibilidades de melhorar isso que tem um apelo social muito forte."

Especulações de que o governo de Lula poderia lançar um programa para zerar a tarifa de ônibus urbanos em todo o país elevaram na semana passada as taxas dos DIs (Depósitos Interfinanceiros) devido a suas implicações fiscais.

Já nesta terça, após as falas de Haddad sobre o assunto, os mercados voltaram a reagir, com alta das taxas dos DIs, e as preocupações na área fiscal também pesando sobre o Ibovespa, índice referência das ações brasileiras, e o dólar.

(Por Eduardo Simões e Camila Moreira, em São Paulo)

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

China comprou dos EUA e aliados US$38 bilhões em ferramentas para fabricar chips, diz relatório

Dinamarca proibirá redes sociais para menores de 15 anos

UE planeja aprovar novas metas climáticas em reunião em 4 de novembro

UE anuncia que dobrará suas tarifas sobre o aço para salvar o setor

Papa Leão XIV fará 1ª viagem internacional em novembro; destino atende a sonho de Francisco

Egito reabre tumba de Amenhotep III após mais de 20 anos de reforma

Calor resulta em queda de 16% na média de produção de vinho nos últimos cinco anos na França

Se Trump convencer China a abandonar a força contra Taiwan, ele merece Prêmio Nobel, diz presidente de Taiwan

OMC melhora suas previsões para comércio mundial em 2025

Associação suíça denuncia tratamento 'cruel e desumano' a ativistas da flotilha para Gaza

Quatro deparecidos e 'cerca de dez feridos' em desabamento parcial de prédio em Madri