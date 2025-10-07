Haddad diz à Record que tarifa zero no transporte público deve ser bandeira de Lula em 2026

(Reuters) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou em entrevista à Record que a proposta de tarifa zero no transporte público deve integrar a campanha de reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2026.

Segundo Haddad, um estudo técnico sobre a viabilidade da medida está em andamento por determinação de Lula.

“Nós estamos fazendo nesse momento uma radiografia do setor a pedido do presidente Lula. Ele sabe que esse tema é importante para os trabalhadores, para o meio ambiente e para a mobilidade urbana”, disse Haddad.

Haddad voltou a ser questionado sobre o tema nesta terça-feira, em entrevista ao programa Bom Dia, Ministro, do CanalGov, quando afirmou que o governo quer levantar alternativas para melhorar o transporte urbano.

"Tem vários estudos que estão sendo recuperados pela Fazenda para verificar se existem outras formas mais adequadas de financiar o setor, mas estamos neste momento fazendo uma grande radiografia", disse.

"Quanto custa o setor, quanto o poder público está colocando de subsídio no setor, quanto as empresas mediante vale transporte estão aportando para o setor, quanto está saindo do bolso do trabalhador, quais os gargalos tecnológicos, quais as oportunidades tecnológicas. Estamos fazendo um mapeamento. Vamos perseverar nesses estudos para apresentar uma radiografia do setor e verificarmos quais as possibilidades de melhorar isso que tem um apelo social muito forte."

Especulações de que o governo de Lula poderia lançar um programa para zerar a tarifa de ônibus urbanos em todo o país elevaram na semana passada as taxas dos DIs (Depósitos Interfinanceiros) devido a suas implicações fiscais.

Já nesta terça, após as falas de Haddad sobre o assunto, os mercados voltaram a reagir, com alta das taxas dos DIs, e as preocupações na área fiscal também pesando sobre o Ibovespa, índice referência das ações brasileiras, e o dólar.

(Por Eduardo Simões e Camila Moreira, em São Paulo)