Haddad: determinação de Lula e Trump é virar página equivocada na relação entre Brasil e EUA

Brasília

07/10/2025 08h47

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta terça-feira (7) que pode haver espaço para um encontro com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, durante sua viagem aos EUA na próxima semana. Ele participa do programa "Bom Dia, Ministro", da EBC, ligada ao governo.

"Eu ainda não me movi e devo fazer até o final da semana para saber da disponibilidade de Bessent, do interesse ou se o Marco Rubio vai estabelecer um contato com o Mauro Vieira antes disso. Eu não sei qual é o protocolo que eles vão seguir", declarou.

Haddad comemorou o telefonema entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Donald Trump, disse que foi uma conversa muito positiva e que a determinação de ambos os chefes de Estado foi de virar essa página de tensão entre os países, a qual ele avaliou como "equivocada".

"Acredito que vai distensionar e abrir espaço para uma conversa franca, uma conversa produtiva", afirmou. Segundo ele, há muitas oportunidades de investimento norte-americano na América do Sul, que tradicionalmente é deficitária com os EUA. Ele citou como exemplos de investimentos possíveis a exploração de terras raras e projetos de transformação ecológica.

