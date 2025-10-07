Governo Trump ameaça não pagar retroativamente trabalhadores federais durante shutdown

Donald Trump está alertando nesta terça-feira, 7, que não há garantia de pagamento retroativo para trabalhadores federais durante a paralisação do governo, revertendo o que tem sido uma política de longa data para cerca de 750.000 funcionários licenciados, de acordo com um memorando que está sendo circulado pela Casa Branca.

A medida foi amplamente vista como uma tática de pressão para forçar os legisladores a reabrirem o governo, já que os líderes partidários parecem estar em um impasse no sétimo dia de shutdown.

Após o fechamento mais longo do governo, em 2019, Trump sancionou uma legislação que garante que os trabalhadores federais recebam pagamento retroativo durante qualquer interrupção no financiamento federal. Mas no novo memorando, seu Escritório de Gestão e Orçamento afirma que o pagamento retroativo deve ser fornecido pelo Congresso, se assim decidir.

Durante uma reunião no Salão Oval nesta terça, o presidente sugeriu que "seguirá a lei" sobre o pagamento retroativo, minutos depois de dizer que a compensação "depende de quem estamos falando" e que alguns trabalhadores seriam cuidados "de uma maneira diferente". Fonte: Associated Press

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado