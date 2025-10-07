Topo

Notícias

Governo Trump ameaça não pagar retroativamente trabalhadores federais durante shutdown

Washington

07/10/2025 17h13

Donald Trump está alertando nesta terça-feira, 7, que não há garantia de pagamento retroativo para trabalhadores federais durante a paralisação do governo, revertendo o que tem sido uma política de longa data para cerca de 750.000 funcionários licenciados, de acordo com um memorando que está sendo circulado pela Casa Branca.

A medida foi amplamente vista como uma tática de pressão para forçar os legisladores a reabrirem o governo, já que os líderes partidários parecem estar em um impasse no sétimo dia de shutdown.

Após o fechamento mais longo do governo, em 2019, Trump sancionou uma legislação que garante que os trabalhadores federais recebam pagamento retroativo durante qualquer interrupção no financiamento federal. Mas no novo memorando, seu Escritório de Gestão e Orçamento afirma que o pagamento retroativo deve ser fornecido pelo Congresso, se assim decidir.

Durante uma reunião no Salão Oval nesta terça, o presidente sugeriu que "seguirá a lei" sobre o pagamento retroativo, minutos depois de dizer que a compensação "depende de quem estamos falando" e que alguns trabalhadores seriam cuidados "de uma maneira diferente". Fonte: Associated Press

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Greta Thunberg alega tortura em detenção israelense após prisão da flotilha de Gaza

Petróleo se mantém perto do equilíbrio à espera de dados sobre demanda

Bancada da agropecuária mantém posição contrária à MP 1303 como alternativa a IOF

Lula reclama de 'pequenez' do União e do PP ao pressionarem por saída de ministros

Oposição tenta ressuscitar anistia, mas leva baixo público às ruas

Giorgia Meloni é denunciada no TPI por "cumplicidade em genocídio" em Gaza

Idoso é agredido com soco no rosto enquanto caminhava por calçada em SP

Maioria das praias do Brasil está poluída por microplásticos

Bandeira de "One Piece" vira ícone de protestos da Geração Z

Trump e primeiro-ministro do Canadá têm reunião cordial, mas sem acordos

Brasil aumenta exportação de soja para a China, ocupando lugar dos EUA