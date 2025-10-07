Topo

Notícias

Governo anunciará nova política habitacional com mudança na poupança, diz ministro

Brasília

07/10/2025 15h52

O ministro das Cidades, Jader Filho, anunciou nesta terça-feira, 7, que o governo federal lançará na próxima sexta-feira, 10, uma nova política habitacional voltada à ampliação do crédito para a classe média. A principal medida prevê a redefinição da destinação dos depósitos compulsórios da poupança, liberando parte dos recursos atualmente retidos pelo Banco Central para financiar moradias.

O evento de lançamento será realizado em São Paulo e contará com a presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

Hoje, o Banco Central exige que os bancos mantenham 20% dos depósitos de poupança recolhidos como compulsório, o que restringe o volume de crédito disponível.

A proposta discutida pelo governo é reduzir esse porcentual e direcionar 80% do montante liberado exclusivamente para o Sistema Financeiro da Habitação (SFH). Os 20% restantes seriam aplicados no Sistema Financeiro Imobiliário (SFI).

Segundo Jader Filho, a medida busca reverter a retração no crédito imobiliário, agravada pela saída de recursos da poupança e pelas altas taxas de juros.

"Hoje, famílias de classe média encontram juros entre 19% e 22% ao ano, o que torna o financiamento praticamente inviável", disse o ministro, durante audiência pública no Senado.

O ministro afirmou que o tema vem sendo tratado desde o fim de 2023, em diálogo com o Banco Central, diante da preocupação com a escassez de recursos para o setor. "Se nós não mudarmos essa lógica, parte da população ficará privada da possibilidade de comprar sua casa. A poupança sempre foi o principal instrumento de financiamento habitacional do País, e precisamos restabelecer esse papel", afirmou.

O governo estima que a nova política possa ampliar em até R$ 150 bilhões o crédito habitacional até 2026, estimulando a construção civil e a geração de empregos.

Jader ressaltou que, sem essa recomposição, o País pode enfrentar retração no setor e impacto negativo sobre o PIB.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Macron recebe líderes do Senado e da Assembleia Nacional e alimenta rumores de uma nova dissolução

EUA anuncia que número de detenções na fronteira sul é o mais baixo desde 1970

Não há registro de lotes de café contaminados com metanol no Brasil

Senadores acusam procuradora-geral dos EUA de politizar a Justiça

Netanyahu promete "retorno de todos os reféns" no aniversário do ataque de 7 de outubro

EUA pondera próximas ações contra a Venezuela após declarar guerra contra cartéis

'De partir o coração', diz Gattuso sobre Gaza antes de jogo entre Itália e Israel

Hamas "quer garantias de Trump" para um acordo de trégua em Gaza, diz negociador

Tenista dinamarquês Holger Rune defende tempos técnicos devido ao calor excessivo

Trump se diz otimista sobre acordo para Gaza

Hamas "quer garantias de Trump" sobre acordo para trégua em Gaza (principal negociador)