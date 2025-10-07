Topo

Notícias

REPORTAGEM

Golf GTI: versão de 2002 entrega muito por fração do preço do carro atual

do UOL

Colunista do UOL

07/10/2025 05h30

A Volkswagen acaba de lançar o novo Golf GTI 2026, capaz de acelerar de zero a 100 km/h em 6,1 segundos. Para efeito de comparação, um Golf GTI 2002 faz a mesma prova em 7,8 segundos, mostrando que quase 25 anos de evolução resultaram em menos de dois segundos de diferença.

Um exemplar de 2002, exposto no Museu da Volkswagen, chama atenção pelo estado de conservação e pelos equipamentos de época. Trata-se da versão de 180 cv, identificada pelo "I" vermelho no emblema, equipada com câmbio manual, bancos Recaro, ar digital, airbags laterais, controle de tração e até aquecimento nos assentos - itens raros no mercado brasileiro da época.

Na tabela Fipe, o modelo vale cerca de R$ 35 mil, mas exemplares bem preservados já ultrapassam os R$ 100 mil. O contraste é grande diante do novo GTI, que custa R$ 430 mil no Brasil.

Relacionadas

De Corolla a Civic: 7 sedãs para você ter na garagem por até R$ 99 mil

Bons e baratos: 6 opções de SUVs para ter na garagem por R$ 70 mil

'Kit dignidade': veja 5 opções de carros usados automáticos por R$ 50 mil

Apesar de mais lento que o modelo atual, o GTI 2002 ainda impressiona com velocidade máxima de 220 km/h e um câmbio manual elogiado pela precisão e suavidade.

Para os entusiastas, a dirigibilidade envolvente e a entrada da turbina acima dos 3.000 giros tornam a experiência única - algo que nem o moderno GTI, mais potente e tecnológico, consegue reproduzir.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Dois anos após o ataque do Hamas, Israel vive entre traumatismo e expectativa pelo fim da guerra

O que é o 'CPF dos imóveis' e por que ele pode aumentar o IPTU

Crise do metanol: Padilha explica uso dos antídotos contra intoxicação

Construtoras influenciam reuniões de condomínio para burlar veto a Airbnb

Lei da Ficha Limpa: veto de Lula reduz chance de Bolsonaro disputar 2030

Homens armados, pouca comida: empresa de Miss é punida por trabalho escravo

Crise do Metanol: Polícia de SP trabalha com duas linhas de investigação

Israelenses e palestinos: divididos para sempre?

Trump ficaria 'feliz' de trabalhar com democratas em plano de saúde se 'shutdown' acabar

Em meio à crise política, Milei lança livro cantando rock

São Paulo é derrotado e se complica na Libertadores Feminina