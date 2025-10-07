Topo

Giorgia Meloni é denunciada no TPI por "cumplicidade em genocídio" em Gaza

07/10/2025 17h19

A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, anunciou na noite desta terça-feira (7) que foi apresentada uma denúncia por "cumplicidade em genocídio" contra ela e dois ministros perante o Tribunal Penal Internacional (TPI) devido ao apoio da Itália a Israel.

"Eu, o ministro Crosetto [Guido, da Defesa[, o ministro Tajani [Antonio, das Relações Exteriores] e, creio, o diretor-geral da Leonardo, Roberto Cingolani, fomos alvo de uma denúncia no Tribunal Penal Internacional por cumplicidade em genocídio", declarou durante um programa de televisão que será transmitido por volta da meia-noite, hora local, e do qual a imprensa divulgou alguns trechos.

"Acho que não há outro caso no mundo nem na história de uma denúncia desse tipo", acrescentou.

A Leonardo é um grupo italiano dedicado aos setores aeronáutico e de defesa.

A denúncia, datada de 1º de outubro, foi redigida por um grupo denominado "Juristas e Advogados pela Palestina" e assinada por cerca de cinquenta pessoas, entre elas professores de Direito, advogados e algumas personalidades públicas.

"Com seu apoio ao governo israelense, em particular por meio do fornecimento de armamento letal, o governo italiano tornou-se cúmplice do genocídio em curso e dos gravíssimos crimes de guerra e contra a humanidade cometidos em prejuízo da população palestina", escreveram os autores da denúncia.

Eles pedem ao TPI que avalie a possibilidade de abrir uma investigação oficial com base em sua denúncia.

