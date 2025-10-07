Geração global de energia renovável supera o carvão pela 1ª vez - Segundo estudo, impulso se deve ao rápido crescimento na China e Índia. Pesquisadores veem sinais de "ponto de inflexão crucial" na geração de energia em prol das fontes renováveis e da sustentabilidade.No primeiro semestre de 2025, pela primeira vez as fontes de energia renováveis geraram mais eletricidade do que o carvão em nível global, impulsionadas pelo rápido crescimento na China e na Índia, afirma um relatório do think tank de energia Ember divulgado nesta terça-feira (07/09).

A participação das energias renováveis na eletricidade global aumentou para 34,3% no primeiro semestre do ano, enquanto o carvão caiu para 33,1% e o gás natural manteve sua quota de 23%, diz o documento.

As energias renováveis, como eólica e solar, forneceram 5.072 terawatts-hora (TWh) de eletricidade globalmente entre janeiro e junho, superando os 4.896 TWh do carvão.

Limitar a geração de energia a carvão, que emite cerca do dobro da quantidade de dióxido de carbono em relação à geração a gás, é considerado vital pela maioria dos cientistas para que o mundo consiga atingir as metas climáticas globais.

"Ponto de inflexão crucial"

"Estamos vendo os primeiros sinais de um ponto de inflexão crucial", afirmou Ma?gorzata Wiatros-Motyka, analista sênior de eletricidade da Ember. "A energia solar e eólica estão crescendo rápido o suficiente para atender ao crescente apetite mundial por eletricidade."

A Ember afirma que a demanda global por eletricidade aumentou 2,6%, ou 369 TWh, no primeiro semestre de 2025, em comparação com o mesmo período de 2024, o que foi possibilitado por um aumento de 306 TWh na energia solar e de 97 TWh na produção de energia eólica.

A transição para energias renováveis foi impulsionada em grande parte pela China e Índia.

A China, o maior consumidor mundial de eletricidade, reduziu a geração de combustíveis fósseis em 2%, enquanto sua geração solar e eólica cresceu 43% e 16%, respectivamente, afirma o relatório.

Na Índia, a geração de energia eólica aumentou 29%, e da solar, 31%, o que ajudou o país a reduzir o uso de carvão e gás em 3,1%.

Retrocesso nos EUA e UE

A geração de combustíveis fósseis, no entanto, aumentou no mesmo período tanto nos Estados Unidos quanto na União Europeia (UE), à medida que o crescimento mais forte da demanda e a produção mais fraca de energia eólica e hidrelétrica forçaram uma maior dependência do carvão e do gás.

Nos EUA, a geração a carvão aumentou 17%, enquanto a geração a gás caiu 3,9%. Já na Europa, a geração de energia a gás aumentou 14%, e a de carvão, 1,1%.

O presidente dos EUA, Donald Trump, um cético em relação às mudanças climáticas, assinou no início deste ano uma série de ordens executivas com o objetivo de impulsionar a produção de carvão no país. No mês passado, ele prometeu apoiar as usinas termelétricas a carvão.

rc (Reuters, AFP)