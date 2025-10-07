Fomos sequestrados pelo Exército israelense, diz deputada brasileira detida

Do UOL, em São Paulo

A deputada federal Luizianne Lins (PT) divulgou um vídeo no qual diz que ela e outros membros de uma flotilha que seguia em direção à Faixa de Gaza foram sequestrados pelo Exército de Israel.

O que aconteceu

"Não estávamos em águas israelenses, estávamos chegando à Gaza", afirmou parlamentar. "Passamos 6 dias em presídio de segurança máxima", disse.

Vídeo é a primeira manifestação de Luizianne após a prisão. Gravação ocorreu na Jordânia.

Deputada deve chegar ao Brasil na próxima quinta (9). A expectativa é que seu voo pouse pela manhã no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.

Flotilha levava alimentos

Remédios também iam nos barcos. Caravana com 15 brasileiras teve interceptação anunciada no último dia 1º.

Luizianne foi prefeita de Fortaleza (CE). Em 2022, ela recebeu mais de 180 mil votos para a vaga na Câmara dos Deputados.

Ataque do grupo extremista Hamas a Israel completa dois anos hoje. Na ocasião, 1.219 pessoas foram mortas.