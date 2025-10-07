Topo

Fechamento do mercado financeiro

São Paulo

07/10/2025 18h32

A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

BOLSAS

Ibovespa: -1,57%

Pontos: 141.356,43

Máxima estável: 143.606 pontos

Mínima de -1,79% : 141.035 pontos

Volume: R$ 24,37 bilhões

Variação em 2025: 17,52%

Variação no mês: -3,34%

Dow Jones: -0,2%

Pontos: 46.602,98

Nasdaq: -0,67%

Pontos: 22.788,36

Ibovespa Futuro: -1,57%

Pontos: 141.795

Máxima (pontos): 143.895

Mínima (pontos): 141.420

BLUE CHIPS

Itau Unibanco PN

Preço: R$ 37,05

Variação: -1,91%

Petrobras PN

Preço: R$ 30,76

Variação: +0,13%

Bradesco PN

Preço: R$ 16,72

Variação: -1,65%

Ambev ON

Preço: R$ 11,70

Variação: -1,27%

Petrobras ON

Preço: R$ 32,94

Variação: +0,18%

Vale ON

Preço: R$ 58,76

Variação: -1,39%

BRF SA ON

Preço: R$ 17,95

(22/9/2025)

Itausa PN

Preço: R$ 10,96

Variação: -1,88%

Global 40

Cotação: 724,012 centavos de dólar

Variação: -0,03%

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 5,3496

Venda: R$ 5,3501

Variação: +0,74%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 5,45

Venda: R$ 5,55

Variação: -0,34%

- Dólar Ptax

Compra: R$ 5,3357

Venda: R$ 5,3363

Variação: +0,26%

- Dólar Turismo

Compra: R$ 5,3298

Venda: R$ 5,5090

Variação: -0,63%

- Dólar Futuro (novembro)

Cotação: R$ 5,3870

Variação: +0,85%

- Euro

Compra: US$ 1,1656 (às 18h27)

Venda: US$ 1,1659 (às 18h27)

Variação: -0,45%

- Euro comercial

Compra: R$ 6,2320

Venda: R$ 6,2330

Variação: +0,23%

- Euro turismo

Compra: R$ 6,2148

Venda: R$ 6,4860

Variação: -0,48%

JUROS

- CDB prefixado de 30 dias, 14,90% ao ano.

- Capital de giro, 6,76% ao ano.

- Hot money, ,63% ao mês.

- CDI, 14,90% ao ano.

- Over a 14,90%

OURO

- Ouro

Cotação: US$ 4.004,40 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação: +0,71%

