Topo

Notícias

Fechado e sem recursos, parque canadense ameaça sacrificar 30 baleias

As 30 belugas do Marineland são as últimas baleias em cativeiro do Canadá - Reprodução/Instagram Marineland
As 30 belugas do Marineland são as últimas baleias em cativeiro do Canadá Imagem: Reprodução/Instagram Marineland
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo*

07/10/2025 16h44

Um parque de diversões canadense ameaçou sacrificar 30 baleias após governo bloquear pedido para enviar os animais para a China.

O que aconteceu

O parque de diversões Marineland, no Canadá, ameaçou sacrificar 30 baleias beluga. O parque, que era uma popular atração turística próxima às Cataratas do Niágara, está fechado desde 2024 e tenta se desfazer de seus bens.

Relacionadas

Comitê não conseguiu avisar ganhador de Nobel que estava em 'detox digital'

Prefeita recém-eleita é esfaqueada na Alemanha e corre risco de vida

USP defende professor detido por atirar chumbinho perto de sinagoga nos EUA

Pedido para enviar animais para a China foi bloqueado pelo governo. A intenção do parque era enviar os mamíferos para parque temático Chimelong Ocean Kingdom em Zhuhai.

Decisão de bloquear a transferência responde à necessidade de proteger as baleias da exploração, afirma governo. "Eu não poderia, de boa consciência, aprovar uma exportação que perpetuaria o tratamento que essas belugas sofreram", disse a ministra da Pesca Joanne Thompson em comunicado.

Parque pediu apoio financeiro para manter os animais. O pedido também foi negado pela ministra da Pesca, que o classificou como "inapropriado".

O Marineland vem sendo alvo de escrutínio há vários anos pelas condições em que mantinha os animais. Os inspetores de bem-estar animal da província de Ontário investigam o Marineland desde 2020 e relataram que todos os animais estavam angustiados pela má qualidade da água no parque.

Pelo menos 20 orcas e 19 belugas morreram no Marineland nos últimos 6 anos. Em 2021, o parque enviou 5 baleias para um aquário nos Estados Unidos e até o final de 2023, três delas haviam morrido. As 30 belugas do Marineland são as últimas baleias em cativeiro no Canadá.

*Com informações da AFP

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Presidente do Equador sai ileso de ataque a tiros contra sua caravana (ministra)

Mãe descobre amizade do filho com animal em árvore e cria lar para o amigo

Veículo do presidente do Equador sofre ataque a tiros em meio a protestos (ministra)

Ibama prende mais de 30 pessoas em megaoperação contra tráfico de animais

Bolsonaristas fazem ato por anistia na Esplanada dos Ministérios

Greta Thunberg alega tortura em detenção israelense após prisão da flotilha de Gaza

Petróleo se mantém perto do equilíbrio à espera de dados sobre demanda

Bancada da agropecuária mantém posição contrária à MP 1303 como alternativa a IOF

Lula reclama de 'pequenez' do União e do PP ao pressionarem por saída de ministros

Oposição tenta ressuscitar anistia, mas leva baixo público às ruas

Giorgia Meloni é denunciada no TPI por "cumplicidade em genocídio" em Gaza