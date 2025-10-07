Topo

Faturamento industrial cai 5,3% em agosto e emprego fica estagnado, revela CNI

Brasília

07/10/2025 10h06

O faturamento das fábricas brasileiras caiu 5,3% em agosto, de acordo com os Indicadores Industriais divulgados nesta terça-feira, 7, pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). O desempenho negativo em relação a julho já considera os dados dessazonalizados.

Na comparação com agosto do ano passado, a queda nas vendas do setor foi de 7,6%. Mesmo com a quarta queda no indicador em seis meses, o desempenho de janeiro a agosto deste ano ainda é 2,9% melhor que o registrado nos primeiros oito meses de 2024.

Segundo a especialista em Políticas e Indústria da CNI, Larissa Nocko, a tendência de queda no faturamento industrial é consequência de vários fatores. "O primeiro deles é o patamar elevado dos juros, que impacta o crédito e o crescimento econômico, como um todo. Um segundo elemento é a entrada de bens importados, especialmente de bens de consumo, capturando boa parte do mercado consumidor da indústria nacional e prejudicando o setor. Além disso, a valorização do real torna os produtos brasileiros mais caros lá fora, impactando as empresas exportadoras", afirmou, em nota.

As horas trabalhadas na indústria caíram 0,3% na passagem de julho para agosto, com queda de 1,2% na comparação com o mesmo mês do ano passado. No acumulado de 2025, ainda há crescimento de 1,6% no tempo gasto na produção. A Utilização da Capacidade Instalada no setor aumentou 0,2 ponto porcentual em agosto, para 78,7%. No oitavo mês de 2024, estava 79,0%.

Já o emprego industrial ficou estagnado pelo quarto mês consecutivo. Na comparação com agosto do ano passado, o crescimento é de 1,5%, com alta de 2,2% no acumulado de 2025 em relação ao mesmo período de 2024. Em paralelo, a massa salarial real na indústria caiu 0,5% no mês e recua 2,0% no ano, enquanto o rendimento médio real dos trabalhadores do setor tem quedas de 0,6% e 4,1%, respectivamente.

