Topo

Notícias

Famílias da zona do euro elevam ainda mais a poupança e freiam crescimento

07/10/2025 09h19

FRANKFURT (Reuters) - As famílias da zona do euro aumentaram ainda mais suas poupanças no segundo trimestre, contrariando as expectativas de que as taxas historicamente altas seriam revertidas e levariam o consumo privado a sustentar o crescimento quando as exportações enfrentam dificuldades, mostraram dados da Eurostat.

A taxa de poupança das famílias aumentou para 15,4% no segundo trimestre, de 15,2% três meses antes, informou a Eurostat nesta terça-feira, e está bem acima da faixa de 12% a 13% registrada nos anos pré-pandemia.

A taxa de investimento das famílias, no entanto, parou de cair e ficou em 9% no ano passado, mostraram os dados.

As famílias têm poupado mais de sua renda, reconstruindo a riqueza perdida com o aumento da inflação pós-pandemia e criando proteções devido ao fluxo persistente de notícias negativas, desde tarifas até a fraca competitividade e o crescimento morno.

No entanto, os economistas há muito previam uma reversão, uma vez que os salários reais já se recuperaram em grande parte após o aumento da inflação e o desemprego está próximo dos níveis mais baixos de todos os tempos. O BCE previu uma queda para 14,7% este ano e novos recuos nos próximos anos.

O aumento da taxa de poupança contrasta com os EUA, onde ela vem caindo durante a maior parte do ano e ficou abaixo de 5% em agosto.

Como é provável que as exportações líquidas sofram no segundo semestre, os economistas apostam em gastos familiares mais dinâmicos para sustentar o crescimento, mas o comércio varejista de agosto cresceu apenas 1,0% em comparação com o ano anterior, sugerindo que as famílias continuam cautelosas.

(Reportagem de Balazs Koranyi)

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

UE planeja aprovar novas metas climáticas em reunião em 4 de novembro

UE anuncia que dobrará suas tarifas sobre o aço para salvar o setor

Papa Leão XIV fará 1ª viagem internacional em novembro; destino atende a sonho de Francisco

Egito reabre tumba de Amenhotep III após mais de 20 anos de reforma

Calor resulta em queda de 16% na média de produção de vinho nos últimos cinco anos na França

Se Trump convencer China a abandonar a força contra Taiwan, ele merece Prêmio Nobel, diz presidente de Taiwan

OMC melhora suas previsões para comércio mundial em 2025

Associação suíça denuncia tratamento 'cruel e desumano' a ativistas da flotilha para Gaza

Quatro deparecidos e 'cerca de dez feridos' em desabamento parcial de prédio em Madri

Megainvestimentos em IA não são uma 'bolha', mas sim 'a nova realidade', afirma executiva da OpenAI

Lula diz que PP e União erram se punir ministros: 'Por que essa pequenez?'