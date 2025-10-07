Não há registro de lotes de café contaminados com metanol no Brasil

É falso que haja registros de lotes de café contaminados por metanol no Brasil, ao contrário do que afirmam publicações nas redes sociais.

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e a Senacon (Secretaria Nacional do Consumidor) informaram que não há qualquer registro de intoxicação pelo consumo de café no país. Até o momento, todos os casos confirmados envolveram bebidas alcoólicas destiladas.

As peças enganosas utilizam um vídeo modificado por inteligência artificial da jornalista Renata Vasconcellos, dando a entender que a "notícia" teria ido ao ar no Jornal Nacional, apresentado por ela. O telejornal nunca veiculou qualquer reportagem semelhante.

O que está circulando

Não há registro de lotes de café contaminados por metanol; casos envolvem bebidas alcoólicas Imagem: Arte/UOL sobre Reprodução/Instagram

Vídeo com a mensagem "café contaminados por metanol por todo Brasil" traz Renata Vasconcellos supostamente narrando uma notícia veiculada pelo Jornal Nacional. Em tom alarmista, ela "diz" que "um acidente na produção" teria misturado metanol ao café e "os lotes contaminados foram distribuídos para grande parte do país".

Por que é falso

Casos de intoxicação estão ligados ao consumo de bebidas alcoólicas. Até o momento, todos os casos averiguados no país envolvem diferentes tipos de destilados, como gim, vodca e uísque. O metanol pode aparecer em qualquer bebida com álcool, com maior probabilidade para aqueles com teor alcoólico elevado. Não há registro de qualquer ocorrência ligada a bebidas não alcoolicas, como café, chá ou refrigerante.

Não há registro de contaminação por metanol em lotes de café. Ao UOL Confere, a Senacon, ligada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, afirmou que "não há alertas de contaminação por metanol em bebidas como café". "Até o momento, as investigações apontam para a contaminação de bebidas destiladas, pela facilidade do metanol se disfarçar, por não ter cor, odor, ou sabor específicos", explica a secretaria.

Anvisa não recebeu notificações sobre café contaminado. Em nota ao UOL Confere, a agência esclareceu que "não recebeu qualquer denúncia (fundamentada ou não) que relacione a contaminação por metanol em bebidas não alcoólicas, incluindo refrigerantes, ou em café em pó ou leite".

Vídeo de Renata Vasconcellos foi modificado por IA. O UOL Confere submeteu o conteúdo compartilhado pelas peças desinformativas à análise do Hive Moderation, especializado na identificação de adulterações digitais. O aplicativo indicou 96,2% de possibilidade de o áudio ter sido adulterado com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial (abaixo).

Hive Moderation indicou 96,2% de probabilidade de vídeo usado por posts enganosos ter sido manipulado por IA Imagem: Reprodução

JN não veiculou suposta reportagem sobre café contaminado. Uma pesquisa tanto pelas edições anteriores do telejornal (aqui) como por possíveis reportagens sobre o caso no Google (aqui) não trouxeram resultado. Caso fosse verdadeira, a notícia teria sido amplamente registrada por diversos veículos de imprensa, causado grande repercussão pelo país e provocado esclarecimentos das autoridades.

Conteúdos falsos sobre intoxicação por metanol circulam pelas redes sociais. O UOL Confere e outras agências de checagem desmentiram publicações similares, como de que lotes de Coca-Cola (aqui, aqui, aqui, aqui, aqui e aqui), da cerveja Heineken (aqui e aqui) e de leite teriam sido contaminados (aqui), posts ligando os casos ao fim do Sicobe (aqui), um hospital de São Paulo teria registrado vinte casos de intoxicação (aqui e aqui), anúncio de 39 mortes no Jornal Nacional (aqui e aqui), alerta do Paraguai para risco de bebidas compradas do Brasil (aqui), recomendação do chefe de um hospital de Belo Horizonte para não se consumir qualquer bebida alcoolica (aqui) e uma suposta contaminação de água em um reservatório de Itu (SP) (aqui).

Brasil tem 17 casos confirmados de intoxicação por metanol. Em boletim divulgado ontem, o Ministério da Saúde informou que outras 200 ocorrências estão sob investigação, a maioria deles (164) no estado de São Paulo; os demais se dividem por outros 13 estados. Dos casos confirmados, 15 foram registrados em São Paulo e dois no Paraná. Até agora, a pasta confirmou duas mortes, ambas em São Paulo, e investiga 12 óbitos suspeitos, sendo em São Paulo (6), Pernambuco (3), Mato Grosso do Sul (1), Paraíba (1) e Ceará (1).

Ministério da Agricultura e Abic não comentaram caso. O UOL Confere procurou o Mapa (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento) e a Abic (Associação Brasileira da Indústria de Café), mas não obteve retorno. O texto será atualizado caso haja uma resposta.

Viralização. Uma publicação no Instagram tem mais de 5.300 curtidas até hoje.

Este conteúdo também foi checado por Aos Fatos e Estadão.

Como falar com o UOL Confere

Viu algo e não sabe se é falso ou verdadeiro? Mande para o UOL Confere. Sugestões de checagens podem ser enviadas para o nosso WhatsApp (11) 97684-6049 ou para o email uolconfere@uol.com.br.

Siga o canal do UOL Confere no WhatsApp. Lá você receberá as checagens feitas por nossa equipe. Para começar a seguir, basta clicar aqui.

5 dicas para você não cair em fake news