Cessar-fogo, ajuda humanitária: Hamas lista exigências para acordo em Gaza

No segundo dia de negociações, Hamas e Israel parecem mais perto de um acordo. O movimento islâmico divulgou na manhã de hoje as condições para um cessar-fogo na Faixa de Gaza.

O que aconteceu

Porta-voz do grupo, Fawzi Barhoum, disse que sua delegação busca "superar todos os obstáculos" para um acordo que atenda às "aspirações do povo de Gaza". O grupo extremista listou suas principais exigências. Dentre elas estão:

Um cessar-fogo permanente e abrangente; A retirada completa das forças israelenses de toda a Faixa de Gaza; A entrada irrestrita de ajuda humanitária e de emergência; O retorno dos deslocados às suas casas; O início imediato de um processo de reconstrução completo, supervisionado por um órgão nacional palestino de tecnocratas; Um acordo justo de troca de prisioneiros.

Apesar da sinalização, Barhoum acusou Israel de tentar "obstruir e frustrar" a atual rodada de negociações. "Apesar da força militar brutal, do apoio ilimitado e da total parceria americana na guerra de extermínio em Gaza, eles não conseguiram e não conseguirão alcançar uma falsa imagem de vitória", completou.

Israel, por sua vez, manteve bombardeios a Gaza. As Forças de Defesa do país confirmaram a realização de operações "cirúrgicas" contra alvos do grupo palestino hoje.

2º dia de negociações

Conversas entre delegações israelense e do Hamas em Sharm el-Sheikh, no Egito, entraram em seu segundo dia hoje. Enquanto Israel tem fortes expectativas da libertação dos reféns pelo grupo extremista, o Hamas está focado no possível fim da guerra que devastou a Faixa de Gaza.

Primeiras conversas foram consideradas produtivas. O presidente dos EUA, Donald Trump, declarou ontem em entrevista que um acordo está "muito próximo". "Vejo muitos sinais de boa vontade", completou.

Republicano tem pressionado tanto o Hamas quanto o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, pelo fim do conflito. Em 29 de setembro, os EUA apresentaram um plano neste sentido. A proposta inclui a libertação dos reféns, a retirada gradual das tropas israelenses, o desarmamento do Hamas e a criação de uma governança internacional para Gaza.

Secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, afirmou que 90% dos detalhes de um possível acordo de paz já foram definidos. O enviado especial do governo dos EUA, Steve Witkoff, e o genro de Trump, Jared Kushner, devem chegar hoje ao Egito. Também é esperada a chegada de Ron Dermer, ministro de Assuntos Estratégicos de Israel e um dos principais aliados políticos de Netanyahu.

*Com informações da RFI.