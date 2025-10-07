Topo

Notícias

Exército de Mianmar bombardeia multidão e deixa ao menos 40 mortos, segundo testemunhas

07/10/2025 15h32

O Exército de Mianmar bombardeou nesta segunda-feira (6) uma multidão que celebrava uma festa budista e protestava contra a junta no poder, em um ataque que deixou mais de 40 mortos, informou nesta terça-feira (7) à AFP uma testemunha e uma organizadora da celebração.

Por sua vez, a ONG Anistia Internacional divulgou um comunicado sobre o bombardeio nesta terça-feira e relatou um balanço de entre 17 e 20 mortos, citando testemunhas.

Milhares de pessoas haviam se reunido na noite de segunda-feira em Chaung-U, no centro de Mianmar, para a Festa das Luzes, um evento que marca o fim da Quaresma budista.

Segundo uma integrante do comitê organizador do festival do município de Monywa, o Exército bombardeou a multidão usando um parapente motorizado.

A mulher, que pediu anonimato por segurança, disse à AFP que os participantes também protestavam contra a junta governamental quando, por volta das 19h (9h30 no horário de Brasília), começaram os bombardeios, que teriam deixado mais de 40 mortos e 80 feridos.

"O comitê alertou as pessoas e um terço da multidão conseguiu fugir", acrescentou.

"As pessoas seguravam velas e, um minuto depois, estavam no chão, despedaçadas. Havia crianças completamente destroçadas", afirmou a mulher, que não estava no local no momento do ataque, mas participou dos funerais nesta terça-feira.

"Nesta manhã ainda recolhemos pedaços de corpos do chão", declarou.

Uma testemunha, moradora de Chaung-U, confirmou o número de vítimas. Segundo ela, as pessoas começaram a correr quando perceberam que o parapente motorizado as sobrevoava, um aparelho que "lançou duas bombas", relatou.

A testemunha, que também pediu anonimato, compareceu nesta terça-feira aos funerais de nove amigos.

Um veículo de imprensa local também informou um balanço de 40 mortos.

A AFP entrou em contato com um porta-voz da junta, que se recusou a comentar.

burs/sco/mr/mm/sba/jvb/hgs/lm/am

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Trump e primeiro-ministro do Canadá têm reunião cordial, mas sem acordos

Intoxicação por metanol: assessoria do rapper Hungria diz que exames apontam novo resultado

Dois treinadores, pai e filho, são demitidos de seus clubes na Grécia após derrotas

Jaques Wagner não defendeu adiar eleição de 2026 e dar ano extra a Lula

Colômbia registra maior produção de café em 33 anos

Fechado e sem recursos, parque canadense ameaça sacrificar 30 baleias

Netanyahu fala em 'dias cruciais' em meio à negociação com Hamas por reféns

'Tenho experiência porque não venho de um país rico': novo chefe da Unesco fala sobre perda da ajuda dos EUA

Como agiram os criminosos que fizeram arrastão em prédio na Barra Funda, zona oeste de SP

ABPA: exportações totais de carne de frango alcançam 482,3 mil t em setembro

Anvisa determina recolhimento de 78 cosméticos irregulares