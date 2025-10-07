Topo

EUA pondera próximas ações contra a Venezuela após declarar guerra contra cartéis

07/10/2025 15h57

O governo de Donald Trump considera que possui os argumentos legais necessários para justificar seus ataques letais no Caribe, e especialistas em Washington debatem se isso poderia ser o prelúdio de uma ação mais ampla contra a Venezuela.

Os Estados Unidos enfrentam um "conflito armado" com os cartéis do narcotráfico, declarou Trump em uma carta oficial ao Congresso, onde alguns legisladores expressaram dúvidas sobre a legalidade desses ataques contra embarcações.

A Constituição dos EUA estabelece que apenas o Congresso tem a autoridade para declarar guerra.

Veículos de imprensa americanos informaram sobre outro memorando do Departamento de Justiça que justificaria o uso até mesmo de agências como a CIA nessas operações contra o regime de Nicolás Maduro, o que poderia levar a relação de Washington com a América Latina de volta a épocas passadas.

- Uma possibilidade "de 50%" -

Nesta terça-feira (7), a procuradora-geral dos Estados Unidos, Pam Bondi, se recusou a confirmar a existência do memorando durante uma audiência no Senado.

"O que posso dizer é que Maduro é um narcoterrorista (...) e que está atualmente acusado em nosso país", afirmou em resposta a perguntas do senador democrata Chris Coons.

Segundo Evan Ellis, professor e pesquisador sobre América Latina no Colégio de Guerra do Exército dos EUA, a probabilidade de um ataque "é de 50%".

"Se isso não se resolver por si só até novembro ou dezembro, pode haver uma decisão de usar informações de inteligência críveis e levar Maduro à justiça", declarou à AFP.

Além dos ataques contra as embarcações, que deixaram ao menos 21 mortos, vários caças F-35, atualmente baseados em Porto Rico, sobrevoaram brevemente a costa venezuelanas, segundo Caracas, que mobilizou tropas e milícias pró-governo.

Esse tipo de manobra, assim como a presença de navios destróieres e forças mistas no Caribe, indica que algum tipo de escalada pode ocorrer em breve, segundo o especialista.

"Minha impressão é que o presidente Trump perdeu a paciência" com o regime de Maduro, explica esse ex-alto funcionário do primeiro mandato do republicano.

Maduro enviou uma carta a Trump pedindo diálogo, mas a Casa Branca rejeitou a mensagem.

- Um colapso do regime? -

O papel do enviado especial da Casa Branca para esse tipo de negociação, Richard Grenell, é uma incógnita no momento, segundo fontes diplomáticas.

Um ataque contra algum tipo de alvo ligado ao narcotráfico em território venezuelano "é uma possibilidade", declarou à AFP Frank Mora, ex-subsecretário adjunto de Defesa para a América Latina durante a primeira presidência de Barack Obama.

"Destacar uma flotilha naval para depois não fazer nada ou simplesmente neutralizar algumas embarcações, não creio que fosse o plano", afirmou.

"O problema é que não acredito que eles saibam qual é o objetivo", acrescentou, referindo-se ao atual governo Trump.

"Por um lado, o presidente diz que quer desmantelar esse tráfico. E por outro, a esperança é que de alguma forma isso leve ao colapso do regime" de Maduro, completou.

O tempo também joga contra o governo Trump, caso a crescente oposição de legisladores se transforme em uma ação judicial.

Ao mesmo tempo, os Estados Unidos autorizaram a petroleira Chevron a retomar a produção na Venezuela, segundo anunciou Maduro em 24 de julho.

Como em outras ações militares recentes do governo Trump, como o ataque contra instalações nucleares iranianas, a palavra final cabe ao presidente, que costuma deixar sua cúpula diplomática e militar debater vigorosamente diante dele no Salão Oval.

"É possível que Trump acabe acertando algo que o satisfaça e siga em frente", admitiu Ellis.

