ETFs globais de criptomoedas atraem recorde de US$5,95 bi com bitcoin em novas máximas

(Reuters) - Os fundos negociados em bolsa (ETFs) que acompanham criptoativos registraram entradas recordes de US$5,95 bilhões globalmente na semana passada, à medida que a forte demanda por ativos digitais ajudou a levar o bitcoin a uma máxima histórica.

Produtos de investimento em ativos digitais tiveram essa captação recorde na semana encerrada em 4 de outubro, segundo dados da CoinShares.

O bitcoin, maior criptomoeda do mundo, superou sua máxima de agosto para atingir um valor recorde em 5 de outubro, estendendo os ganhos, para alcançar US$126.223 pela primeira vez na segunda-feira.

Os Estados Unidos lideraram o levantamento com entradas de US$5 bilhões em ETFs de cripto, seguidos pela Suíça, com US$563 milhões, e pela Alemanha, com US$312 milhões, disse a CoinShares.

O bitcoin atraiu US$3,55 bilhões e o ether recebeu US$1,48 bilhão, enquanto a solana e a XRP captaram US$706,5 milhões e US$219,4 milhões, respectivamente.

A ascensão do bitcoin ocorre em paralelo a um rali recorde do ouro, tradicional porto seguro, à medida que o enfraquecimento do dólar dos EUA -- em meio à incerteza comercial e a preocupações econômicas -- leva os investidores a diversificar seus portfólios.

"Esse nível de investimento destaca o reconhecimento crescente dos ativos digitais como uma alternativa em tempos de incerteza", disse James Butterfill, chefe de pesquisa da CoinShares, no relatório semanal.

O Deutsche Bank espera que o bitcoin figure nos balanços da maioria dos bancos centrais, ao lado do ouro, até 2030.

O rali das criptomoedas neste ano tem sido impulsionado por políticas mais favoráveis sob a presidência de Donald Trump nos EUA, pela demanda de investidores institucionais e pelo aprofundamento da integração do bitcoin com os mercados financeiros globais.

(Reportagem de Medha Singh em Bengaluru)