Topo

Notícias

Estamos fazendo uma radiografia sobre o setor de transporte público, diz Haddad

Brasília

07/10/2025 09h40

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta terça-feira, 7, que o governo está fazendo um mapeamento do sistema de transporte público do país para poder identificar o que é possível fazer sobre o tema. Ele participa do programa Bom Dia, Ministro, da EBC, ligada ao governo.

"Sabemos que o transporte público no Brasil, sobretudo urbano, ele é uma questão importante para o trabalhador. Nesse momento, estamos fazendo uma radiografia do setor a pedido do presidente. É uma radiografia", disse.

E completou: "Vamos perseverar nesse estudo para apresentar uma radiografia do setor e nós verificarmos quais são as possibilidades de melhorar isso que tem um apelo social muito forte."

O Partido dos Trabalhadores (PT) tem feito uma campanha nas redes sociais defendendo uma gratuidade ampla dos transportes públicos urbanos. O governo tem dito, entretanto, que não há proposta pronta, mas estudos preliminares.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

'Alguns' desaparecidos e três feridos no desabamento parcial de um prédio em construção em Madri

Estamos fazendo uma radiografia sobre o setor de transporte público, diz Haddad

Van pega fogo perto da residência oficial do primeiro-ministro da França

Prédio desaba parcialmente no centro de Madri, ferindo 3 pessoas

Forças israelenses bombardeiam Gaza no aniversário da guerra, Catar diz que plano de Trump exigirá trabalho

Economia agrícola dos EUA é afetada por custos mais altos de insumos

Em meio à crise política na Argentina, Milei faz campanha e lança livro cantando rock

Lula: 'Pedi para Rubio conversar com o Brasil sem preconceito'

Haddad diz que discutirá com Lula sobre 2026 e como pode colaborar melhor sem ser candidato

Hamas classifica 7 de outubro como 'resposta histórica' à ocupação israelense

Macron é pressionado a acabar com "bagunça" política na França