Eslováquia aprova acordo com EUA para nova unidade de usina nuclear

07/10/2025 08h18

(Reuters) - A Eslováquia aprovou um acordo intergovernamental com os Estados Unidos sobre a construção de uma nova unidade de energia nuclear estatal com potência de mais de 1.000 MW, disse o primeiro-ministro eslovaco, Robert Fico, nesta terça-feira.

"Esse projeto será importante não apenas para a Eslováquia, mas também para toda a Europa Central. Precisamos de novas fontes de energia se quisermos manter a competitividade e reagir ao aumento do consumo", afirmou Fico.

(Reportagem de Jason Hovet e Jan Lopatka em Praga)

