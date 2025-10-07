Topo

Notícias

Equador detém cinco pessoas após ataque ao carro do presidente Noboa, diz ministra

07/10/2025 18h41

QUITO (Reuters) - O carro do presidente do Equador, Daniel Noboa, foi cercado por um grupo de cerca de 500 pessoas que atiraram pedras quando ele se aproximava de um evento na província de Cañar, disse uma ministra, acrescentando que "sinais de danos causados por balas" foram encontrados posteriormente no veículo do presidente.

A ministra do Meio Ambiente e Energia, Inés Manzano, falou nesta terça-feira após registrar formalmente uma denúncia de tentativa de assassinato contra Noboa. O presidente não ficou ferido e cinco pessoas foram detidas, acrescentou a ministra.

(Reportagem de Alexandra Valencia)

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Justiça afasta 10 policiais rodoviários por propinas via Pix de uma centena de motoristas

Wall Street fecha em baixa após sequência de recordes

Equador detém cinco pessoas após ataque ao carro do presidente Noboa, diz ministra

MP das bets e bancos: veja como parlamentares votaram em comissão especial

Comissão mista aprova MP que altera taxação de investimentos, texto segue para plenário da Câmara

Noboa, presidente do Equador, sofre tentativa de assassinato, diz governo

Presidente do Equador sai ileso de ataque a tiros contra sua caravana (ministra)

Primeira-ministra da Itália diz ter sido denunciada ao TPI por cumplicidade em genocídio

SP confirma 3 mortes e 18 casos de intoxicação por metanol

Colunistas do UOL estão entre finalistas do Prêmio Jabuti

Jovem é presa por ameaçar de morte e planejar sequestro de professora no PR