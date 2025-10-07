Equador detém cinco pessoas após ataque ao carro do presidente Noboa, diz ministra

QUITO (Reuters) - O carro do presidente do Equador, Daniel Noboa, foi cercado por um grupo de cerca de 500 pessoas que atiraram pedras quando ele se aproximava de um evento na província de Cañar, disse uma ministra, acrescentando que "sinais de danos causados por balas" foram encontrados posteriormente no veículo do presidente.

A ministra do Meio Ambiente e Energia, Inés Manzano, falou nesta terça-feira após registrar formalmente uma denúncia de tentativa de assassinato contra Noboa. O presidente não ficou ferido e cinco pessoas foram detidas, acrescentou a ministra.

(Reportagem de Alexandra Valencia)