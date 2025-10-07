Ensaio clínico mostra que baxdrostat, da AstraZeneca, reduz pressão arterial

(Reuters) - O medicamento experimental da AstraZeneca baxdrostat reduziu significativamente a pressão arterial em um período de 24 horas em um ensaio clínico em fase avançada com pacientes com hipertensão resistente ao tratamento, informou a empresa nesta terça-feira.

Os resultados marcam um passo importante para a farmacêutica anglo-sueca, que pretende crescer no setor das doenças cardiovasculares e atingir uma meta de US$80 bilhões em receitas anuais até 2030, em parte por meio do lançamento de novos medicamentos.

Os analistas disseram que os dados podem ajudar o baxdrostat a se destacar em relação a uma terapia rival em desenvolvimento pela empresa norte-americana de biotecnologia Mineralys Therapeutics .

O estudo atingiu seu objetivo principal, com os pacientes que receberam 2 miligramas de baxdrostat apresentando uma redução estatisticamente significativa na pressão arterial sistólica após 12 semanas, em comparação com um placebo, além do tratamento padrão. O efeito foi mantido durante todo o dia, inclusive no período matutino, quando há maior probabilidade de eventos cardiovasculares.

A hipertensão afeta cerca de 1,5 bilhão de pessoas em todo o mundo, mas pouco mais de uma em cada cinco tem a doença sob controle, de acordo com a Organização Mundial da Saúde.

A AstraZeneca disse que espera obter a aprovação regulatória para o baxdrostat antes do final do ano e espera que o pico de vendas anuais ultrapasse US$5 bilhões.

O baxdrostat é um dos 20 novos medicamentos que a AstraZeneca vem desenvolvendo para atingir sua meta de US$80 bilhões em receita anual até 2030.

(Reportagem de Maggie Fick em Londres e Raechel Thankam Job e Pushkala Aripaka em Bengaluru)