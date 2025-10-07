Topo

Notícias

Ensaio clínico mostra que baxdrostat, da AstraZeneca, reduz pressão arterial

07/10/2025 11h11

(Reuters) - O medicamento experimental da AstraZeneca baxdrostat reduziu significativamente a pressão arterial em um período de 24 horas em um ensaio clínico em fase avançada com pacientes com hipertensão resistente ao tratamento, informou a empresa nesta terça-feira.

Os resultados marcam um passo importante para a farmacêutica anglo-sueca, que pretende crescer no setor das doenças cardiovasculares e atingir uma meta de US$80 bilhões em receitas anuais até 2030, em parte por meio do lançamento de novos medicamentos. 

Os analistas disseram que os dados podem ajudar o baxdrostat a se destacar em relação a uma terapia rival em desenvolvimento pela empresa norte-americana de biotecnologia Mineralys Therapeutics .

O estudo atingiu seu objetivo principal, com os pacientes que receberam 2 miligramas de baxdrostat apresentando uma redução estatisticamente significativa na pressão arterial sistólica após 12 semanas, em comparação com um placebo, além do tratamento padrão. O efeito foi mantido durante todo o dia, inclusive no período matutino, quando há maior probabilidade de eventos cardiovasculares.

A hipertensão afeta cerca de 1,5 bilhão de pessoas em todo o mundo, mas pouco mais de uma em cada cinco tem a doença sob controle, de acordo com a Organização Mundial da Saúde.

A AstraZeneca disse que espera obter a aprovação regulatória para o baxdrostat antes do final do ano e espera que o pico de vendas anuais ultrapasse US$5 bilhões.

O baxdrostat é um dos 20 novos medicamentos que a AstraZeneca vem desenvolvendo para atingir sua meta de US$80 bilhões em receita anual até 2030.

(Reportagem de Maggie Fick em Londres e Raechel Thankam Job e Pushkala Aripaka em Bengaluru)

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

UE planeja aprovar novas metas climáticas em reunião em 4 de novembro

UE anuncia que dobrará suas tarifas sobre o aço para salvar o setor

Papa Leão XIV fará 1ª viagem internacional em novembro; destino atende a sonho de Francisco

Egito reabre tumba de Amenhotep III após mais de 20 anos de reforma

Calor resulta em queda de 16% na média de produção de vinho nos últimos cinco anos na França

Se Trump convencer China a abandonar a força contra Taiwan, ele merece Prêmio Nobel, diz presidente de Taiwan

OMC melhora suas previsões para comércio mundial em 2025

Associação suíça denuncia tratamento 'cruel e desumano' a ativistas da flotilha para Gaza

Quatro deparecidos e 'cerca de dez feridos' em desabamento parcial de prédio em Madri

Megainvestimentos em IA não são uma 'bolha', mas sim 'a nova realidade', afirma executiva da OpenAI

Lula diz que PP e União erram se punir ministros: 'Por que essa pequenez?'