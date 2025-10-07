Jaques Wagner não defendeu adiar eleição de 2026 e dar ano extra a Lula

Publicações nas redes sociais enganam ao insinuar que o senador Jaques Wagner (PT-BA) teria defendido o adiamento das eleições de 2026 e o prolongamento do atual mandato do presidente Lula (PT) por mais um ano.

O parlamentar mostrou-se favorável a uma mudança na lei eleitoral para que as eleições ocorram a cada cinco anos no Brasil, sem direito a reeleição. Wagner disse que a ideia não seria adotada para 2026, mas poderia ser discutida para uma possível entrada em vigor a partir de 2030.

O que está circulando

Publicação contém a mensagem "Líder do governo propõe adiar as eleições de 2026 'pelo bem da democracia'" e reproduz o trecho de uma entrevista de Jaques Wagner ao programa Estudio i, da GloboNews. "Então, para mim, tem que ser cinco anos sem reeleição com coincidência total. Aí vai ter que ampliar eventualmente aqueles que forem eleitos para poder ter a coincidência", diz o senador.

Por que é enganoso

Posts desinformativos retiram de contexto fala de senador. Uma consulta à íntegra da entrevista de Jaques Wagner ao Estúdio i, da GloboNews e que foi ao ar no dia 1º (aqui), mostra que as publicações enganosas recortaram parte do comentário dele e omitiram o restante da análise dele sobre a proposta para o fim da reeleição, com o intuito de insinuar que o senador defenderia o projeto já para as eleições de 2026.

Wagner se referia às eleições de 2030. Questionado pela jornalista Andreia Sadi sobre possíveis sucessores para Lula nas eleições de 2030, o líder do governo no Senado projetou um cenário com possíveis mudanças na legislação eleitoral: "É difícil realmente para 2030 você pensar. Espero que aquelas mudanças que estão previstas no Senado da República, a gente consiga votá-las para 2030, quais sejam. Sou defensor de cinco anos sem reeleição e com coincidência de todas as eleições, de vereador a presidente da República. Isso não é unanimidade no PT, não é unanimidade na esquerda. Estou emitindo a minha opinião". A fala é anterior ao trecho compartilhado pelas publicações enganosas e foi omitida por elas.

Projeto que prevê fim da reeleição tramita no Senado. A PEC 12/2022, de autoria do senador Jorge Kajuru (PSB-GO) e assinada por outros 28 senadores, propõe o fim da reeleição para os cargos de prefeito, governador e presidente da República e a ampliação dos mandatos de quatro para cinco anos (aqui). Em maio, a CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado aprovou o texto em votação simbólica. A proposta recebeu uma emenda do senador Ciro Nogueira (PP-PI) em agosto (aqui), mas ainda não tem data para ser analisada pelo plenário da Casa.

