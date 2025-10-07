Empresa de SP descobre pão de alho 'sem querer' e mira mercado externo

Fofo por dentro, crocante por fora e com um equilíbrio raro: não é doce e nem salgado. O pão de alho — uma receita desenvolvida a partir do erro de um padeiro desastrado — é a razão de ser da empresa paulista Zinho Alimentos, que fabrica mais de 14 mil toneladas desse produto por ano, numa estratégia que combina avanço das marcas próprias e ampliação das exportações, como foco no mercado dos Estados Unidos.

O que é a Zinho Alimentos

A história começa em 1998, quando um paranaense chamado João Pantuzi decidiu levar adiante o sonho de ter uma fábrica. O passo foi dado quando ele se mudou de Guaíra (PR) para Ribeirão Preto (SP) e, com o apoio financeiro dos sogros, abriu uma padaria e uma distribuidora para vender farinha especial de panificação artesanal. O produto, porém, não despertou o interesse da clientela. Com o estoque encalhado, Pantuzi decidiu testar receitas na cozinha do negócio.

Pão de alho Zinho nasceu de um "erro". Durante o teste, o padeiro que o ajudava pré-assou uma massa e acabou queimando parte dela, criando uma textura diferente, que não era totalmente crua, mas tampouco assada de verdade. No dia seguinte, Pantuzi teve a ideia de rechear a massa com diferentes patês e finalizá-la na churrasqueira. O pão com recheio de alho conquistou sua esposa, Patrícia, e o empresário viu ali uma oportunidade.

Salto para a industrialização aconteceu seis anos depois. Aproveitando o sucesso boca a boca, a família formalizou a Zinho Alimentos e começou a fabricar o pão de alho em escala suficiente para vendê-lo em grandes redes de varejo. Hoje, a empresa produz 45 milhões de bandejas de pães recheados por ano, incluindo também os sabores calabresa e Catupiry.

O carro-chefe continua sendo o pão de alho, com o qual a Zinho espera mais do que triplicar sua produção até 2032. A meta é chegar a 150 milhões de bandejas (que pesam 300 gramas cada uma e custam cerca de R$ 11 no varejo). A empresa não divulga seu faturamento anual.

O primeiro funcionário da Zinho trabalha com a gente até hoje. Ele já saiu, voltou, mas ficou. No comecinho eram um padeiro, duas funcionárias que cuidavam do recheio, a minha mãe e o meu pai, que ficava responsável pelo comercial -- um total de cinco pessoas. Hoje somos 400 e, indiretamente, mais de 5 mil pessoas trabalham para a Zinho.

Poliana Queiroz Pantuzi, diretora de Gestão Corporativa da Zinho Alimentos

Instalada em Ribeirão Preto (SP), a Zinho Alimentos produz 24 horas por dia e soma 1.200 toneladas de produto por mês Imagem: Divulgação

Transição e expansão

Com 21 anos de história, a Zinho vive um processo de transição. Por trás da meta de crescimento está a segunda geração do negócio: Poliana Queiroz Pantuzi, diretora de Gestão Corporativa da Zinho, administradora de empresas formada pela USP (Universidade de São Paulo) e filha dos fundadores. Poliana explica que seu papel é profissionalizar a fábrica sem mexer na essência que a tornou uma das líderes do mercado.

Existem mais de 430 marcas de pão de alho no Brasil, e a Zinho divide o posto de líder nacional com Santa Massa. Essa outra empresa familiar surgiu também como padaria no interior paulista, em 1968, e só mais tarde, em 2009, entrou no ramo do pão de alho -- desde 2013, esse é o foco exclusivo da sua produção.

Juntas, Zinho e Santa Massa respondem por cerca de 80% do mercado. O que sobra é ocupado por marcas com atuação regional, ou vendido sob o rótulo de grandes frigoríficos como complemento para o churrasco, segundo dados são de plataformas de inteligência para o varejo da Nielsen e Scanntech.

Zinho produz por mês, em média, 1.200 toneladas de pão de queijo por mês. Esse volume vem crescendo em média 23% por ano desde 2022. Para 2025, a expectativa de aumento de receita é de 30% em relação ao ano passado.

O meu pai, João, sempre foi muito voltado para vender, produzir e entregar. Minha função é olhar para dentro, estruturar processos, desenvolver pessoas, investir em tecnologia, enquanto ele foca na operação e na venda. Viramos uma dupla que se complementa. Precisamos nos profissionalizar.

Poliana Pantuzi é a atual gestora da Zinho Alimentos, que passa por processo de sucessão familiar Imagem: Divulgação

O mercado internacional, especialmente os Estados Unidos, é um foco estratégico. Hoje, a Zinho já exporta para cinco outros mercados além do norte-americano: México, Argentina, Uruguai, Paraguai e Porto Rico. Os EUA são a prioridade por seu grande potencial de consumo e pelas oportunidades inexploradas. A meta é que as exportações passem dos atuais 5% a 10% para pelo menos 30% das vendas nos próximos dez anos. A Santa Massa, principal concorrente, também exporta para o Uruguai e os EUA.

Os Estados Unidos são um universo à parte. É um mercado de consumo extremamente alto, tanto que a gente brinca que se conseguirmos conquistar os americanos teremos que montar uma fábrica lá. Participamos de feiras nos EUA e todas as vezes que os americanos provam nosso produto, eles comem a bandeja inteira!

Empresa tem a tarefa de apresentar o nosso pão de alho aos americanos. Lá, o produto está associado ao "Texas toast" ou ao "garlic bread" — em ambos os casos, torradas grossas cobertas com manteiga de alho e salsa —, bem diferente da textura leve e do recheio cremoso que fazem sucesso nos churrascos brasileiros.

Gosto do consumidor americano pode ser obstáculo para os planos da empresa. Cristina Souza, CEO e cofundadora da Tanjerin, que se define como uma agência de estratégia e inovação para o setor alimentício, observa que essa diferença em relação ao pão de alho americano pode ser usada em benefício da Zinho.

Esse caráter único do pão de alho brasileiro pode, sim, ser explorado como um diferencial, mas exigirá educação do consumidor americano sobre o produto e um forte trabalho de marketing para solidificar essa identidade. O mercado de churrascos e grelhados nos EUA já é relevante, o que pode ser uma ponte natural para entrar lá, mas o sucesso dependerá de uma comunicação certeira sobre como utilizar e consumir o pão de alho.

Cristina Souza, CEO e cofundadora da Tanjerin

Tarifaço é visto como um obstáculo pontual. O pão de alho não faz parte das cerca de 700 exceções à taxação de 50% imposta desde agosto pelos EUA aos produtos brasileiros. Mas Pantuzi diz que o impacto é limitado, graças a estratégias tributárias implementadas anos atrás, e que acredita em um rápido acordo entre os países para desonerar as exportações. Em último caso, acrescenta ela, a empresa teria condições de redirecionar suas vendas para outros mercados na América do Norte e Europa.

Além disso, há barreiras regulatórias, logística complexa, competição consolidada e hábitos de consumo distintos que tornam o mercado norte-americano desafiador. Por conta disso, Souza avalia que ganhar experiência em mercados latino-americanos ou europeus, com barreiras menores e maior familiaridade cultural, poderia ser uma estratégia mais segura antes de mirar na mesa do norte-americano.

Mercado interno e marcas próprias seguem no radar

Apesar do foco nos EUA, Poliana Pantuzi reforça que o Brasil ainda é o principal motor de crescimento. "Hoje, a categoria de pão de alho vende, em média, meia bandeja per capita por ano, então ainda há muito espaço a ser explorado", afirmou a diretora da Zinho.

Para sustentar esse crescimento, a empresa inaugura em maio do ano que vem a expansão de seu parque industrial, com mais 10 mil metros quadrados. Atualmente, a operação funciona no limite da capacidade produtiva, mas o aumento da fábrica, segundo Pantuzi, permitirá atender à demanda crescente e sustentar o crescimento anual de cerca de 20%.

Venda de pães recheados da Zinho Alimentos, de Ribeirão Preto, cresceu 22% em 2024 Imagem: Divulgação

A Zinho planeja lançar uma nova linha de pães recheados em 2026. No entanto, a especialista alerta para os riscos de uma expansão muito audaciosa. "A diversificação é, em geral, positiva, mas precisa ser feita de forma cuidadosa para não diluir a identidade da marca. Se a Zinho quer se posicionar como uma referência em pães recheados, vai precisar comunicar fortemente a conexão entre o pão de alho e essa 'nova linha' para manter a consistência", afirma a CEO da Tanjerin.

No mercado brasileiro, essa estratégia pode ser vista como um passo natural de crescimento e aumento de participação no segmento de panificação. Já nos EUA, onde a marca ainda não tem presença, a diversificação pode desviar o foco e gerar confusão se a comunicação da identidade principal ('pão de alho brasileiro') ainda não estiver clara.

Cristina Souza, CEO e cofundadora da Tanjerin

A produção de marcas próprias também se tornou estratégica para a companhia. Hoje, ela fabrica produtos sob 58 rótulos diferentes, que incluem tanto marcas próprias (Zinho e Reserva One) quanto produtos para terceiros. Com isso, a empresa avalia que consegue levar pão de alho a pontos de venda que, de outra forma, seriam inacessíveis, ampliando a presença da categoria e atraindo novos consumidores, enquanto fortalece suas próprias marcas no mercado nacional. .

Marcas próprias aumentam a produção e diversificam a receita, mas podem canibalizar vendas se não forem bem gerenciadas. "A Zinho precisa tomar cuidado para não diluir o valor percebido de sua marca principal e para que a diferenciação entre os produtos seja clara para o consumidor. Esse movimento só será positivo se houver um equilíbrio estratégico onde marcas próprias complementem o posicionamento de liderança na categoria, ao invés de atrapalhá-lo", conclui a CEO da Tanjerin.